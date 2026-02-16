Marko Vargek otkrio da će doći do promjena u showu: 'Ništa nije onako kako se čini na prvu'

Poznato lice sportskog novinarstva, Marko Vargek, ove je sezone iznenadio gledatelje preuzevši voditeljsku palicu popularnog RTL-ovog showa "Gospodin Savršeni". U iskrenom razgovoru s Anitom Martinović u "Savršenom Podcastu", Vargek je otvorio dušu o svojoj neočekivanoj ulozi, otkrio tajne sa snimanja na Kreti, ali i podijelio dublje uvide u svoj privatni život, vezu sa zaručnicom, glumicom Arijom, i vlastiti pogled na ljubav.

S terena u vilu: Neočekivani transfer sportskog novinara

Nakon dva desetljeća karijere posvećene sportu i čak sedamnaest odrađenih prvenstava u rukometu, Marko Vargek prihvatio je ponudu koja ga je odvela u potpuno drugačije vode. Priznao je kako je ponuda za vođenje svjetski poznate franšize stigla u pravom trenutku, kao osvježenje i novi profesionalni izazov.

"Nakon dvadeset godina sportske karijere, ovaj je projekt došao nekako u pravo vrijeme. Uvijek sam koketirao sa zabavom i zanimalo me kako to izgleda. Čast mi je biti dio franšize koju gledaju milijuni ljudi", ispričao je Vargek za RTL, dodavši kako je i sam bio obožavatelj showa.

Prijelaz iz dinamičnih sportskih prijenosa uživo u strukturirani format realityja nije bio jednostavan. Najveći izazov bio mu je pronaći vlastitu ulogu među dvadeset i četiri djevojke i dvojice neženje. "Drugačije je doći pred dvadeset i četiri djevojke i izreći rečenice koje trebaš. Bilo je izazovno pronaći tko sam ja tu. Jesam li podrška? Moram li biti strog? Moram li imati distancu?" prisjetio se Vargek. Ključnu ulogu u njegovoj prilagodbi odigrala je kreativna producentica Ivona Šimac, koja mu je bila mentorica, a inspiraciju je crpio i iz australske verzije showa, čiji ga voditelj Oscar Ginsberg stilski podsjeća na njega samog.

Iza kulisa na Kreti: Pravila, favoriti i stvarne emocije

Snimanje na slikovitoj Kreti donijelo je posebnu atmosferu, no za voditelja je značilo i stroga pravila. Kako bi osigurao potpunu nepristranost, Vargek je, kaže, puno više vremena provodio s glavnim akterima, Karlom i Petrom, nego s djevojkama.

"Morao sam napraviti distinkciju. Djevojke sam viđao gotovo isključivo na ceremonijama ruža. Pravila su takva da svi moraju imati jednake šanse i ja ne smijem nikoga favorizirati", objasnio je. Ipak, priznao je da je, kao i svaki gledatelj, imao svoje favoritkinje te da je pomno pratio razvoj događaja iz režije, gdje je imao ekskluzivnu priliku slušati sve razgovore.

Upravo mu je taj uvid iza kulisa razbio sve predrasude o namještenosti showa. "Imao sam predrasudu koliko je tu skriptirano, a koliko nije. Međutim, nije. Emocije su stvarne. Iz režije bih vidio konekciju između dvoje ljudi, ponekad i prije nego što su je oni sami postali svjesni. Gledatelji dobivaju jako realnu sliku", naglasio je Vargek za RTL.

Vrijeme na Kreti iskoristio je za sebe, posvetivši se čitanju, treninzima i meditaciji. Ipak, najteže mu je pala razdvojenost od zaručnice Arije, koja ga zbog poslovnih obaveza i kompliciranih letova nije uspjela posjetiti. "Čuli smo se stalno videopozivima. Ona je veliki fan showa i bila je preponosna što sam tamo", rekao je, dodavši kako je Arija s oduševljenjem prihvatila i njegov novi modni izričaj, primijetivši kako mu roza i zelena odijela iznenađujuće dobro stoje.

Ljubav kao sociološki eksperiment i neočekivani obrati

Vargek i Martinović složili su se da je show puno više od potrage za ljubavlju; on je svojevrsni sociološki eksperiment. Gledatelje, smatraju, najviše privlači drama koja proizlazi iz života dvadeset i četiri žene jakih karaktera pod istim krovom, dok se bore za naklonost istih muškaraca.

"Situacija nije nimalo realistična. Gledajući sa strane, zvuči mi kao pakao", iskreno je rekao Marko. Komentirajući dinamiku u vili, primijetio je kako su se uloge brzo podijelile, gdje su neke djevojke, poput Ive, odmah zauzele vodeću poziciju, dok su druge taktički ostale u pozadini.

Ova se sezona, ističe, bitno razlikuje od prethodnih. Karlo je opisan kao mladenački zaigran i strastven, dok je Petar oprezniji i traži dublji odnos. Upravo te razlike, uz drugačiji koncept, jamče nepredvidljivost. "Bit će puno obrata. Ništa nije onako kako se čini na prvu. Najbolje bih situaciju opisao onom starom: 'Tko bi gori, sad je doli'", zagonetno je najavio voditelj za RTL, ne želeći otkriti previše.

Kada znate da je 'ona prava'?

Uspoređujući ubrzani proces upoznavanja u showu sa stvarnim životom, Vargek je podijelio i vlastitu ljubavnu priču. Na pitanje kako je znao da je Arija "ona prava", odgovorio je da to nije bio jedan prijelomni trenutak, već proces građen na povjerenju i zajedništvu.

"Arija je zgodna žena i odmah mi se svidjela. Ali tek kad sam je upoznao i vidio kako funkcioniramo, kako rješavamo probleme, koliko smo podrška jedno drugome i koliko se smijemo, tek tada sam shvatio da je to žena za mene. Ljubav je rad, rad i rad, prolaženje kroz izazove zajedno", zaključio je.

Njihova veza, u kojoj su oba partnera u medijskom svijetu, funkcionira na temelju razumijevanja i fleksibilnosti. "Nema kod nas muško-ženskih poslova, sve radimo kako tko stigne. To što smo iz iste branše smatram plusom jer postoji dublje razumijevanje za posao onog drugog", kazao je.

Kroz niz brzopoteznih pitanja otkrio je da mu je ljubav važnija od sporta, da preferira rukomet te da je emotivac koji ne bježi od rasprave dok se situacija ne riješi. Marko Vargek pokazao se kao voditelj koji je u popularni format unio dozu realnosti, zrelosti i iskrenosti, a njegov razgovor s Anitom Martinović gledateljima je pružio rijedak i vrijedan uvid u ono što se događa kada se kamere ugase.

