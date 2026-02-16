Oglasila se Stela Rade i iznijela dojmove nakon Dore: 'Dušu sam isplakala'

Samo dan nakon velikog finala Dore 2026., na kojem je nastupila s moćnom baladom "Nema te", popularna pjevačica i kantautorica Stela Rade (27) oglasila se na svojem Instagram profilu. U iskrenom i osobnom videu, snimljenom iz kreveta, podijelila je s više od tristo deset tisuća pratitelja svoje dojmove, zahvalila na podršci te otkrila planove za budućnost.

Iskreni osvrt iz kreveta

Vidno umorna, ali sretna, Stela se obratila svojim obožavateljima direktno iz kreveta u Zagrebu, još uvijek pod snažnim dojmom događaja od prethodne večeri. Sudjelovanje na Dori opisala je kao "definitivno najljepše iskustvo" na svojem glazbenom putu, izrazivši ogromnu zahvalnost na podršci koju je dobila. Posebno je naglasila kako je iznenađena količinom poruka i ljubavi, s obzirom na to da se ove godine predstavila baladom, što je odmak od njezinog prepoznatljivog "Balkan Pop" zvuka koji publika preferira. "Vi ste bez obzira na to bili tu, bili podrška", poručila je u videu, zahvalivši svima koji su prepoznali emociju pjesme "Nema te".

Njezina objava izazvala je lavinu pozitivnih reakcija. Pratitelji su u komentarima hvalili njezin nastup, vokalne sposobnosti i duboku emociju koju je prenijela na pozornici. "Imala si tako emotivan performans, sjetio sam se svih svojih prijašnjih veza", napisao je jedan korisnik, dok su joj drugi poručili: "Draga Stela, vjerujem da te čeka pjesma s kojom ćeš zapaliti pozornicu dogodine te s kojom možeš pobijediti i na Euroviziji!".

Čestitke pobjednicima i najava povratka

Osim što je sumirala vlastito iskustvo, Stela Rade je pokazala i veliko poštovanje prema pobjednicima, grupi LELEK, koja će Hrvatsku predstavljati na Euroviziji s pjesmom "Andromeda". Otkrila je da se tijekom natjecanja zbližila s članovima benda te da je njihovu pobjedu doživjela izrazito emotivno. "Ja sam dušu isplakala. Nisam znala da u meni postoji toliko intenzivna emocija ponosa", priznala je, dodavši kako vjeruje da je "sve ispalo točno kako treba biti".

Ovo iskustvo, čini se, samo ju je dodatno motiviralo. Na oduševljenje brojnih obožavatelja, najavila je kako je već "nabrijana" da se ponovno prijavi na Doru, ali ovoga puta s nečim "totalno ludim". To je jasan znak da se Stela planira vratiti svojem energičnom stilu koji spaja pop i zvuk harmonike, stilu koji je hrabro branila i nakon kontroverzi poput otkazivanja nastupa 2024. godine.