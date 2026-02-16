Iva i Anastasia na zajedničkom spoju: 'Osjećam se uvrijeđeno. Razočarano. Omalovaženo'

Napeto jutro postalo je još napetije dolaskom pisma u vilu na Kreti, domu kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni', koji gledajte sedam dana prije svih - samo na Voyo. Djevojke su predosjetile da se događa nešto čudno. Karlova kombinacija za spoj sve je iznenadila. Pozvao je Ivu i Anastasiju, djevojke koje se od prvog dana u showu baš i ne slažu. No čini se kako su zakopale ratne sjekire. I da su napokon pronašle nešto u čemu se slažu.

Gospodin Savršeni u nesvakidašnjem izdanju: 'Vjeruj mi - krivi smjer, krive osobe'

Karlo je na spoj stigao vidno neraspoložen, što je i potvrdio. Muče ga neke misli i nesigurnosti, pa je odlučio sve otvoreno raspraviti s Ivom i Anastasijom. No njima se nikako nije svidio ni njegov ton, a ni pitanja. "Vjeruj mi - krivi smjer, krive osobe", ljuto će Iva Karlu. "Zašto ti misliš da druge cure ne misle ozbiljno nešto?" pita je Karlo.

Foto: RTL

"Zato što živim s njima", odbrusi mu Iva. Anastasia se najprije složila s Ivom, a onda malo izmaknula iz rasprave koja se odvila između Karla i Ive. "Ovo je pogrešno pitanje upućeno pogrešnim osobama", zaključila je Iva. Ubrzo je situacija eskalirala.

Foto: RTL

