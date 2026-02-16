Nikada nećete pogoditi koji političar misli kako može pomoći Hajduku da postane prvak

Odlaskom Gorana Vučevića iz Hajduka mjesto sportskog direktora ostalo je upražnjeno. Vučević je rekao kako će on na toj poziciji ostati dok se ne nađe kvalitetno rješenje, a jedan kandidat se sam ponudio.

Naime, bivši saborski zastupnik Ivan Pernar je na svom Facebook profilu napisao kako je čuo da Hajduk traži novog sportskog direktora, te da je on slobodan.

Ako se u Hajduku odluče za ovaj potez bio bi to novo veliko iskustvo za bivšeg saborskog zastupnika koji je od odlaska iz saborske fotelje plovio Atlantikom, bavio se turizmom, a našao je vremena i za glumljenje u filmu za odrasle.

"Ima i boljih kandidata. Maminjo je slobodan", "Tamo je prevelik cirkus i bez tebe", "Znaci titula stiže nakon 22 godine?", samo su neki od komentara.

