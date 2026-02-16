Dabro je uteg koji prijeti potopiti vladajuću koaliciju: Hoće li preživjeti Plenkovićeva Vlada?

Politička karijera Josipa Dabre, glavnog tajnika Domovinskog pokreta i saborskog zastupnika, u manje od dvije godine postala je sinonim za kontroverzu.

Od sumnjive diplome, preko pucnjave iz jurećeg automobila i optužnice za posjedovanje ilegalnog oružja, do najnovijeg pjevanja u slavu poglavniku Anti Paveliću, Dabro je postao uteg koji prijeti potopiti vladajuću koaliciju.

Nakon posljednjeg ispada, premijer Andrej Plenković našao se u najtežoj situaciji do sada, pred izborom koji bi mogao odrediti sudbinu njegove Vlade: riješiti se tereta Domovinskog pokreta ili riskirati pad parlamentarne većine.

Od sumnjive diplome do kaubojske pucnjave

Problemi za Dabru započeli su gotovo odmah po njegovom imenovanju za ministra poljoprivrede i potpredsjednika Vlade u svibnju 2024. godine. U javnost je isplivala snimka iz 2021. u kojoj nije znao objasniti koliko je dugo studirao, a ubrzo se otkrilo da je zvanje magistra kineziologije stekao na privatnom Univerzitetu u Travniku, što je odmah izazvalo sumnju u vjerodostojnost njegove akademske titule. No, taj skandal bio je tek uvod u ono što je uslijedilo.

Pravi politički potres dogodio se sredinom siječnja 2025. godine, kada je objavljena šokantna snimka na kojoj Dabro, uz zvuke narodne glazbe, ispaljuje devet hitaca iz pištolja kroz prozor jurećeg automobila. Snimka je izazvala zgražanje javnosti i osudu političkih protivnika, ali i partnera.

Pod snažnim pritiskom premijera Plenkovića, koji se u to vrijeme nalazio u inozemstvu, Dabro je podnio neopozivu ostavku na sve dužnosti u Vladi, no zadržao je saborski mandat, ključan za opstanak vladajuće većine.

Kalašnjikov, maloljetnici i sudska optužnica

Taman kad se činilo da je kriza primirena njegovom ostavkom, afera je dobila novi, još mračniji zaplet. Mediji su objavili nove snimke i fotografije na kojima Dabro pozira s automatskom puškom 'Kalašnjikov', čije je posjedovanje u Hrvatskoj ilegalno. Još gore, pojavile su se informacije da je dopuštao maloljetnim osobama da rukuju oružjem i pucaju iz njega.

Stvar je postala preozbiljna da bi ostala samo na političkoj razini. Sabor mu je u veljači 2025. skinuo zastupnički imunitet, nakon čega je bio priveden i proveo četiri dana u osječkom istražnom zatvoru. Na novinarsko pitanje kako se osjeća nakon izlaska na slobodu rekao je: "Jako dobro", uz provokativni dodatak: "Izgledam kao metak."

Cijeli slučaj kulminirao je u listopadu iste godine, kada je Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku protiv njega podiglo optužnicu zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja i povrede djetetovih prava.

Umjesto da se povuče, Dabro je odlučio krenuti u protunapad. Odmah nakon ostavke, javno je optužio upravu Hrvatskih šuma, državne tvrtke poznate po bliskosti s HDZ-om, za "leglo kriminala", tvrdeći da su državu oštetili za 150 milijuna eura. Ucijenivši vlastitu podršku Vladi, zatražio je smjenu cijele uprave. Nedugo nakon smijenjen je predsjednik Uprave Hrvatskih šuma, HDZ-ov Nediljko Dujić.

Kap koja je prelila čašu?

Iako je preživio pucnjavu i optužnicu, najnoviji incident mogao bi biti presudan. Tijekom pokladnog jahanja u Komletincima, Dabro je snimljen kako pjeva pjesmu o Stjepanu Radiću, u koju je umetnuo stihove koji slave ustaškog poglavnika Antu Pavelića, uz komentar "samo za Milorada", jasno aludirajući na Milorada Pupovca. Ovaj čin otvorenog veličanja zločinačkog režima izazvao je najoštrije reakcije do sada i gurnuo koaliciju na sam rub raspada.

Prvi je reagirao Dario Hrebak, predsjednik HSLS-a, ključnog partnera koji osigurava tanku većinu od 76 ruku, poručivši "E sad bi bilo dosta" i zaprijetivši izlaskom iz Vlade. HDZ je, svjestan opasnosti, preko svog glavnog tajnika osudio incident, no ostaje nejasno kako će se premijer postaviti. Čini se da je Plenković stjeran u kut: ako izbaci Domovinski pokret, gubi vlast; ako tolerira Dabrin ispad, gubi HSLS i opet ostaje bez većine. Ipak, iskustvo nas uči da je inspiracija HDZ-a nepresušna kad je u pitanju održavanje saborske većine.

Niz skandala koje je proizveo Josip Dabro odavno je prestao biti problem samo jedne osobe ili jedne stranke. Njegovo ponašanje postalo je simbol političke trgovine i kompromisa koji su doveli do toga da osoba s optužnicom i sklonošću veličanju ustaštva drži u šaci sudbinu cijele države. Pitanje više nije hoće li Dabro politički preživjeti, već hoće li zbog njega preživjeti Vlada Andreja Plenkovića.

Činjenica je da bi izlaskom HSLS-a iz vladajuće koalicije Plenkovićeva Vlada pala na 74 ruke u Saboru, pa je pitanje tko bi mogao uskočiti umjesto njih.

