Premijer dovodi Ružića pred Odbor, ali svi čekaju jedno: Što će Plenković reći za Dabru?

Kandidat za novog ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić danas će biti saslušan na zajedničkoj sjednici triju saborskih odbora - Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku te Odbora za obitelj, mlade i sport. Ružić dolazi na ovu poziciju kao zamjena za Marina Piletića.

Pred odborima će ga predstaviti premijer Andrej Plenković. Takva je praksa s ministrima koji se imenuju naknadno, da ga na sjednici odbora predstavi premijer, a zastupnici mu postavljaju pitanja.

O povjerenju novom ministru potom se glasa na sjednici Sabora. Da bi bio potvrđen mora dobiti glasove 76 zastupnika. Prema najavama, Sabor će o novom ministru glasati u petak, 20. veljače. Međutim, više od predstavljanja Ružića, čeka se kako će Plenković komentirati novi skandal s DP-ovim Josipom Dabrom.

Što će reći Plenković o Dabri?

Svi, naime, čekaju čuti što će reći premijer na sporne snimke DP-ovca Josipa Dabre i prijetnje HSLS-ovg Hrebaka izlaskom iz vladajuće koalicije.

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta i bivši ministar poljoprivrede Josip Dabro izazvao izazvao je novu buru nakon što se na društvenim mrežama pojavila snimka na kojoj pjeva pjesmu "U Madridu grobnica od zlata", koja implicira da je ustaški poglavnik Ante Pavelić "vođa svih Hrvata".

Objavljena je i snimka na kojoj Dabro vodi pjesmu "Kad je Stjepan Radić umirao" s improviziranim stihom "Ubiše nam Stjepana Radića, a mi njima Karađorđevića", aludirajući na kralja Jugoslavije Aleksandra Karađorđevića, kojeg je 1934. u Marseillu ubio pripadnik makedonske revolucionarne organizacije (VMRO) u suradnji s ustašama.

Gotovo cijeli politički vrh osudio je ovako ponašanje bivšeg ministra, a potez HDZ-ova partnera mogu bi poljuljati vladajuću većinu u Saboru.

Dario Hrebak, čelnik HSLS, komentirao je: "Liberali neće patiti Dabro, Liberali - HSLS su svoje rekli. Sretno vam dalje! Uživajte u svom paralelnom svemiru!", napisao je.

Svima njima Dabro je odgovorio sljedeće: "Na svom ću šoru, u svoje slobodno vrijeme i sa svojim prijateljima pjevati što mi se pjeva, pa i pjesme o španjolskom glavnom gradu, a "liberali" neka pate".

