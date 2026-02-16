Najmanje osmero mrtvih u eksploziji u trgovini vatrometa: Testirao pirotehniku na krivom mjestu

Najmanje osam osoba poginulo je u stravičnoj eksploziji vatrometa samo nekoliko dana prije Kineske nove godine. Strašna eksplozija odjeknula je u trgovini vatrometa u selu u pokrajini Jiangsu, na istoku Kine, a dvije osobe zadobile su lakše opekline, piše The Sun. Smrtonosna eksplozija dogodila se kada je stanovnik u nedjelju poslijepodne aktivirao pirotehniku ​​preblizu trgovine, prema izvješću okružne vlade Donghai.

"Službe za hitne slučajeve, vatrogasci, javna sigurnost i zdravstvene službe odmah su požurile na mjesto događaja kako bi provele operacije spašavanja i reagiranja", dodale su vlasti. Do tragedije je došlo dok se milijuni ljudi pripremaju osvijetliti nebo za Lunarnu novu godinu, poznatu i kao Proljetni festival u Kini, u utorak, kada počinje godina konja.

Paljenje petardi u ponoć dugogodišnja je tradicija, ali mnogi su gradovi posljednjih godina ograničili vatromet zbog onečišćenja zraka. Ipak, pojedine lokalne vlasti ublažile su svoje zabrane.

Nije prva tragedija

No, nakon nedjeljne tragedije, kinesko Ministarstvo za upravljanje u hitnim situacijama naredilo je strožu kontrolu proizvodnje, prijevoza i prodaje vatrometa. Dužnosnici su upozorili da testiranje vatrometa i petardi u blizini trgovina mora biti strogo zabranjeno te su pozvali lokalne vlasti da uklone slijepe točke "kako bi se osiguralo da ljudi imaju siguran i sretan Proljetni festival".

Nije prvi put da je vatromet izazvao kaos u Kini. Prošlog listopada, ogroman vatromet pošao je po zlu u gradu Liuyangu, izazvavši apokaliptične scene. Šokantne snimke prikazuju paničnu gomilu kako bježi spašavajući živote dok vatrene kugle padaju na njih. Ljudi su se skrivali ispod stolica izbjegavajući kišu vatrometa.

Mali požari izbili su po gradu, ali srećom su brzo ugašeni. Srećom, nitko nije bio ozlijeđen.

Milijuni diljem svijeta podsjetili su se na opasnosti koje ova slavljenička pirotehnika može predstavljati nakon što su prskalice šampanjca izazvale smrtonosni požar u švicarskom baru i ubile 41 osobu. Tragedija na Silvestrovo potaknula je veliku istragu koja je otkrila da noćni klub nije prošao godišnju sigurnosnu inspekciju pet godina.

POGLEDAJTE VIDEO: Može li se švicarska tragedija ponoviti u Hrvatskoj? Vatrogasac: 'Preventiva – sve počinje i završava s njom'