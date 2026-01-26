FREEMAIL
NOVA TRAGEDIJA /

Dječaku (11) u ruci eksplodirala petarda: Helikopterom prevezen u bolnicu s teškim opeklinama

Foto: Shutterstock

Uskoro se situacija dodatno zakomplicirala i pozvane su dodatne policijske snage zbog prigovora i prosvjeda mještana

26.1.2026.
12:26
Tajana Gvardiol
Shutterstock
Stravična tragedija dogodila se u nedjelju oko 16.10 sati u njemačkom gradu Dieburgu nakon što je dječaku (11) u ruci eksplodirala petarda koju je sam aktivirao. Prve informacije bile su da je teško opečen. Na mjesto događaja odmah su stigle policijske, vatrogasne i hitne službe, piše Fenix.

Zbog ozbiljnosti ozljeda, pozvan je helikopter hitne pomoći, a za sigurano slijetanje bilo je potrebno privremeno zatvoriti promet na sjevernom kolnom krugu Nordringu. Vatrogasci iz Dieburga izvijestili su kako je za potrebe intervencije na kružnom toku uspostavljen privremeni helidrom. Uskoro se situacija dodatno zakomplicirala i pozvane su dodatne policijske snage zbog prigovora i prosvjeda mještana. 

Dječak se trenutačno nalazi na liječenju u specijalnoj klinici. Nisu poznati detalji o njegovom stanju. Policija intenzivno provodi istragu, a u potrazi su za svjedocima koji bi mogli pomoći rasvijetliti okolnosti ovog teškog incidenta. 

POGLEDAJTE VIDEO: Nova žrtva petarde u Osijeku! Dječak ostao bez prstiju: 'Zbog gluposti ostao je unakažen'

PetardaNjemačkaEksplozijaDječak
