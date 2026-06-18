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Dva jako važna engleska reprezentativca ozlijedila se u okršaju s Vatrenima

Dva jako važna engleska reprezentativca ozlijedila se u okršaju s Vatrenima
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Foto: Luis Revilla Mata/Zuma Press/Profimedia

Izbornik Engleske Tuchel potvrdio probleme

18.6.2026.
13:29
Hina
Luis Revilla Mata/Zuma Press/Profimedia
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U pobjedi 4-2 protiv Hrvatske, na startu skupine L na Svjetskom prvenstvu, Engleskoj su se lakše ozlijedila dvojica iznimno važnih igrača, Declan Rice i Marcus Rashford.

Rice je počeo utakmicu protiv Hrvatske te ga je izbornik Thomas Tuchel baš zbog bolova zamijenio u 72. minuti, dok je u istoj minuti na travnjak istrčao Rashford.

„Rice je takav igrač da ga sigurno ne bih mijenjao do kraja dvoboja. S obzirom na okolnosti nismo htjeli riskirati“, rekao je poslije ogleda izbornik Tuchel, a na njega se nadovezao sam nogometaš.

„U pitanju su bolovi koje sam osjećao velikim dijelom drugog dijela sezone. Nije u pitanju ništa ozbiljno, vjerujem u to. Sada je prisutna sreća kod mene jer smo startali pobjedom, a ja ću biti posve spreman za drugi dvoboj protiv Gane“, rekao je Rice.

Probleme s tetivom je osjetio Rashford pred kraj ogleda protiv Hrvatske. U 85. minuti Rashford je postigao pogodak za konačnih 4-2.

„Mislim da nije u pitanju ništa ozbiljno. Obavit će se pregledi, ali Rashforda ne bi trebali izgubiti“, rekao je o njegovoj ozljedi izbornik Tuchel.

Ispred Engleske, vodeće momčadi skupine L, prvo je utakmica protiv Gane u Bostonu 23. lipnja, a potom i susret protiv Paname četiri dana kasnije u New Jerseyju.

Hrvatska Nogometna ReprezentacijaEngleskaSvjetsko Prvenstvo 2026.Ozljeda
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