Novi ministar će poništiti Piletićev potez! Nasljednici će dobiti inkluzivni dodatak?

Nakon što ga je Sabor potvrdio za novog ministra socijalne skrbi, Alen Ružić (HDZ) u petak je kao prve poteze na novoj dužnosti najavio povlačenje žalbe na nepravomoćnu presudu Upravnog suda oko inkluzivnog dodatka, poboljšavanje sustava vještačenja, smanjenje administracije.

"Nastojat ću u što kraćem vremenu isporučiti vidljive rezultate. Poznajem prilično dobro taj sustav, pripremio sam se da s ključnim mjerama krenemo što prije. Svojom energijom i znanjem ću nastaviti one strateške projekte, započeti nove, a za one koji su dobri i na koje možemo biti ponosni ću učiniti sve da u operativnim detaljima postanu funkcionalni i kvalitetni za sve naše korisnike", poručio je Ružić.

Premijeru Andreju Plenkoviću zahvalio je na ukazanom povjerenju da nakon Marina Piletića preuzme Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

"Često spominju da ovo možda nije resor za mene kao liječnika, ali ja mislim da apsolutno je, a to su rekle i moje sestre, čistačice, kolege...Imam sva potrebna znanja za početak rada već danas", dodao je Ružić koji u Vladu dolazi s pozicije ravnatelja KBC-a Rijeka.

Prvi potezi

Među prvim potezima kao ministar najavio je povlačenje žalbe koje je Ministarstvo podnijelo na nepravomoćnu presudu Upravnog suda prema kojoj se postupci utvrđivanja prava na inkluzivni dodatak moraju nastaviti bez obzira na smrt podnositelja zahtjeva te nasljednicima isplatiti zaostatke u slučaju utvrđivanja da je preminula osoba imala to pravo.

Nadalje, najavio je i poboljšanje sustava vještačenja, smanjenje administracije, rasterećenje socijalnih radnika.

"Inkluzivni dodatak je uveden u siječnju prošle godine, u tom periodu je isplaćeno preko milijardu eura, a ako gledamo samo jedan mjesec, studeni prošle godine, 88 milijuna eura. Obzirom da želimo da što prije broj korisnika naraste, možemo sa sigurnošću reći da će mjesečni fond isplata prijeći 100 milijuna eura. Želja nam je da korisnici ta značajna sredstva, kao jedno od velikih postignuća ove Vlade, dobiju u što kraćem roku", naglasio je novi ministar.

Naveo je da primjerice u Rijeci odakle dolazi imaju više od 50 zahtjeva za inkluzivni dodatak zbog pelenskog osipa. "Ne možemo dozvoliti da takve stvari dolaze do vještaka i da zbog takve gomile ne može doći do pacijenta koji prioritetno treba u što kraćem roku svoje rješenje. Moramo učiniti sustav prijavljivanja optimalnijim", rekao je.

Analiza svih pravnih pitanja

Na pitanje koje će rješenje biti za one kojima je obustavljen zahtjev za inkluzivnim dodatkom zbog smrti, a čiji nasljednici nisu podnijeli tužbu, Ružić je kazao da će napraviti analizu svih pravnih pitanja koja mogu proizaći iz obustavljenih postupaka i voditi se načelom 'in favorem' korisnicima.

"Donijet ćemo postupnik o rješavanju, preporuke kako bi se to rješavalo što brže i kako ne bi bilo sudskih postupaka u bilo kojoj varijanti. Povlačimo žalbu, a onda će uslijediti čitav niz pravnih postupaka koje ćemo unaprijed definirati. Ako bi imali nove potencijalne tužbe, takve ćemo prakse spriječiti donošenjem sustavne preporuke za isplatu svih onih koji imaju pravo. Imam detaljno razrađene mjere, kao što je sprječavanje ponavljanja vještačenja za trajna, teška stanja", rekao je.

Najavio je da će kao ministar nastojati biti potpuno otvoren te će voditi dijalog sa svim stručnjacima i dionicima tog mega sustava, od udruga, korisnika, sindikata... Bit će, kaže, otvoren za sve skupine pa tako i sindikate zaposlenih u javnim službama.

'Sve vulnerabilne skupine naći će svoje mjesto'

"Bez osluškivanja druge strane nema rješavanja problema. Nastavit ću sve aktivne mjere koje je pokrenuo moj prethodnik, od mjera zapošljavanja, povećanja plaća, poboljšanja materijalnog statusa umirovljenika, zaštite najosjetljivijih skupina. Rastućem problemu u društvu, poput nasilja u dječjoj populaciji i u obitelji ću se posebno posvetiti. Sve vulnerabilne skupine naći će svoje mjesto u mojim aktivnostima", rekao je Ružić.

Smatra da sredstva u proračunu Ministarstva treba bolje rasporediti, ali i povećati zbog inflacije i povećanja korisničkih prava.

"Kolege iz Vlade su spremne na razgovore o eventualnom zadovoljenju potreba za povećanjem proračuna. Umirovljenička primanja kontinuirano rastu za razliku od perioda od 2012. do 2016. kad su narasla za samo 12 eura tijekom SDP-ove vlade, nastavit će rasti u mogućnostima državnog proračuna, vjerujem da ćemo tu moći napraviti puno", istaknuo je.

