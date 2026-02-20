Sabor glasa o povjerenju novom ministru: Hoće li biti dovoljno ruku za Alena Ružića?

Hrvatski sabor danas će glasati o povjerenju novom ministru rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alenu Ružiću, koji bi tu dužnost trebao preuzeti od Marina Piletića.

Ključni događaji:

Marina Piletića na čelu resora rada i socijalne politike zamijenio je Alen Ružić

Alen Ružić dobio je potporu saborskih odbora

Alen Ružić mora dobiti podršku 76 saborskih zastupnika da bi postao ministar

Sabor danas glasa o povjerenju novog ministra

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Ružić mora dobiti potporu 76 zastupnika

9.07 - Ružić je prošao prvu saborsku stepenicu, u ponedjeljak je saslušan i dobio je potporu triju saborskih odbora - za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, za zdravstvo i socijalnu politiku te za obitelj, mlade i sport.

Da bi bio potvrđen za ministra mora dobiti potporu 76 zastupnika, a po riječima premijera Andreja Plenkovića nije sporno da će novi ministar biti izabran.

Plenković je istaknuo u ponedjeljak da će Ružić sa svojim i političkim, ali i profesionalnim iskustvom kao liječnika, kardiologa, specijalista interne medicine, redovnog profesora u trajnom zvanju na Sveučilištu u Rijeci i još uvijek ravnatelja KBC-a Rijeka obavljati dužnost ministra najbolje što zna i umije te će se vrlo brzo uklopiti u rad Vlade i tog zahtjevnog resora.

Siguran je i da će Ružić, s obzirom na svoju profesiju, znati naći načina da se na konstruktivan, agilan, aktivan način i s puno empatije bavi temama koje su u tom resoru prioriteti.

Plenković o odlasku Piletića iz Vlade

Plenković je prije desetak dana objavio da dosadašnji ministar Marin Piletić odlazi iz Vlade te da za novog ministra predlaže Alena Ružića, ravnatelja KBC-a Rijeka.

Premijer je kazao da je s Piletićem o tome da napusti Vladu razgovarao više od dva mjeseca i da su se dogovorili da se nakon skoro četiri godine u Vladi vrati u Sabor. "Iscrpljen je svim aktivnostima u resoru već neko vrijeme... Osjetio sam da je Marin dao sve što je imao", rekao je Plenković.

Piletićev odlazak iz Vlade poklopio se s nepravomoćnom presudom Upravnog suda u Zagrebu, po kojoj će nasljednici imati pravo na isplatu inkluzivnog dodatka preminule osobe, utvrdi li se u postupku da je osoba imala na to pravo. Prije toga je, u prosincu prošle godine, Ustavni sud, na temelju postupka za ocjenu ustavnosti, ukinuo određene odredbe Zakona o osobnoj asistenciji koje se tiču određenih ograničenja u korištenju prava na osobnog asistenta.

Izmjene Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Sabor će glasovati i o drugim raspravljenim točkama među kojima su i izmjene Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, slijedom kojih će u državnom proračunu i dalje biti osigurana sredstva za fiskalnu održivost svih dječjih vrtića, a ne samo vrtića čiji su osnivači gradovi i općine.

Izmjenama je u zakon integrirana uredba kojom se regulira da se u državnom proračunu osigurava taj novac. Također, ukinuta je odredba prema kojoj su djeca koja navrše četiri godine do 1. travnja imala prednost pri upisu u vrtiće.

Sabor će glasati i o Zakonu o provedbi Uredbe EU o transparentnosti i ciljanju u političkom oglašavanju prema kojoj svaki politički oglas mora biti jasno označen kao takav.

Mora uključivati i informacije dostupne široj javnosti o tome tko ga je platio, s kojim je izborima, referendumom, zakonodavnim ili regulatornim procesima povezano te jesu li se upotrebljavale tehnike ciljanja korisnika i isporuke oglasa.

Pojam političkog oglašavanja sada obuhvaća i šire društvene teme koje nisu izravno vezane uz izbore ili referendume, a jedna od bitnih odredbi je da se tri mjeseca prije izbora uvodi potpuna zabrana političkog oglašavanja koje financiraju sponzori izvan EU-a.

