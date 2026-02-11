Piletićeva zadnja izjava u ulozi ministra? 'Dao sam maksimum od sebe'

Ministar na odlasku Marin Piletić zahvalio je nakon sjednice Vlade premijeru Andreju Plenkoviću i kolegama ministrima na suradnji, istaknuvši postignuća njegovog resora u posljednje četiri godine.

"Reformirali smo radno zakonodavstvo, osnažili institucije u suzbijanju neprijavljenog rada, uložili smo značajne iznose u mjere zapošljavanja i samozapošljavanja", kazao je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike koji je najavio svoj odlazak s funkcije.

Piletić je podsjetio da je prosječna mirovina u Hrvatskoj "danas iznad 700 eura", te istaknuo povećanje obiteljske, invalidske i najniže mirovine.

Problemi sa Zakonom o osobnoj asistenciji i inkluzivnim dodatkom

Komentirao je i Zakon o osobnoj asistenciji, čiju je srž srušio Ustavni sud. "Prema europskim praksama usluga osoba asistenta podrazumijeva da bi punoljetnost bila jednog od kriterija zbog odabira osobnog asistenta. Ustavni sud je imao drugačije mišljenje i da to mogu biti i osobe mlađe od 18 godina, timovi u Ministarstvu pripremaju novi pravilnik", najavio je.

Osvrnuo se i na Zakon o inkluzivnom dodatku, gdje je uvedeno pet kategorija, te pohvalio sustav koji je po njegovom mišljenju napravio velike iskorake, naglasivši da se postupci ubrzavaju i da stvari idu brže i bolje posljednjih mjeseci.

"Mislim da sam dao maksimum od sebe da sva ta prava postanu zakonska i da su te naknade veće", dodao je Piletić.

Premijer Plenković mu je na sjednici Vlade također zahvalio na doprinosu, postignućima i iskoraku u zahtjevnom resoru.

Piletić je u ministarstvu 2022. godine naslijedio Josipa Aladrovića. Početkom tjedna objavljeno je da odlazi iz Vlade, a zamijenit će ga dosadašnji ravnatelj riječkog KBC-a Alen Ružić.

