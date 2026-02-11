Plenković se obraća na početku sjednice Vlade: Hoće li se dotaknuti Piletića?

Premijer Andrej Plenković obratit će se na početku sjednice Vlade. Očekuje se da će se osvrnuti na smjenu ministra Marina Piletića. Piletić se našao pod žestokom kritikom javnosti i oporbe nakon što je Ustavni sud srušio srž Zakona o osobnoj asistenciji, ali bilo je i problema oko isplate inkluzivnog dodatka. Odluka Upravnog suda o isplati inkluzivnog dodatka nasljednicima preminulih koji su podnijeli zahtjev, a ispunjavali su uvjete, bila je točka na "i". Procjenjuje se da je takvih oko 15 tisuća.

Najavljeno je da će Vlada nakon današnje sjedinice uputiti u Hrvatski sabor prijedloge izmjena Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti te Zakona o javnoj nabavi, a kako bi se uskladili s EU zakonodavstvom.

Cilj izmjena Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti je učinkovitije sprječavanje sekundarne migracije, pri čemu su ključne novine, između ostalog, uvođenje mogućnosti ograničenja slobode kretanja i zadržavanja tražitelja azila, kao i dubinske provjere migranata, a predviđa se i ustrojavanje novih centara za osobe u postupku azila.

Izmjenama Zakona o javnoj nabavi podižu se pragovi za jednostavne nabave za 24 posto zbog usklađivanja s inflacijom, čime se, navode u Ministarstvu gospodarstva, olakšava provedba manjih nabava, preciznije se definira koji će se gospodarski subjekti ubuduće morati isključiti iz postupka javne nabave te jasnije određuje pojam "neprihvatljive ponude".