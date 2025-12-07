Šuškalo se o njezinoj vezi s Marijom Šerifović: Tko je žena koju je Saša Matić doveo u Arenu?

Nakon rasprodanog prvog koncerta, Saša Matić (47)sinoć je ponovno napunio Arenu Zagreb, gdje je publiku oduševio svojim bezvremenskim hitovima. Koncert je otvorio pjesmom Idemo anđele, a potom je nastavio nizati svoje velike uspješnice kao što su Lagala je grade, Poklonite mi nju za rođendan, Nije ovo moja noć, Sto svirača, ali i novije pjesme poput Sviraj rode.

Posebnu čar večeri dodatno je unijela kolegica Jovana Pajić, (36) koja je sa Sašom otpjevala pjesmu Ima li nade za nas, a zatim publiku oduševila vlastitim hitom Ludilo moje.

Tko je Jovana Pajić?

Jovana je dugo godina gradila glazbenu karijeru, a njezini hitovi poput Ludilo moje i novija pjesma Prezime se briše osvojili su publiku širom Hrvatske. Nedavno se vratila sceni nakon poduže stanke, a osim talentom, pažnju javnosti plijeni i svojim intrigantnim ljubavnim životom.

U medijima se često spominjala njezina navodna veza s Marijom Šerifović (41), što su obje pjevačice jednom prilikom komentirale:

"Pod pretpostavkom da to stvarno i je tako, je li vi stvarno mislite da bih ja to vama rekla?! Elem, ljudi, hitno da se s tim prestane, neće imati tko više na slavu doći, molim vas, ni na slavu, Božić, rođendane! Molim vas, zaustavite to!" – rekla je Marija, dok je Jovana dodala: "Moram priznati da nam je genijalna zezancija na tu temu. Toliko se šalimo, pa malo i flertujemo, maštamo što bi bilo kad bi bilo. Zabavno, a vidim da je i narodu zabavno."

Privatni izazovi i životne lekcije

Jovana je dugi niz godina bila u vezi s Aleksandrom Cvetkovićem (42) iz Tropico banda, s kojim ima dvije kćeri. Prošle godine progovorila je o njihovom razvodu i izazovima kroz koje je prošla:

"U biti je uvijek taj izgovor zbog djece, ali je to samo nemogućnost da se stane na vlastite noge u tom trenutku. Djeca će zapravo uvijek biti izgovor. Ja godinama idem na psihoterapije i godinama sam nekako bila u toj magli gdje govorim 'ali kako će djeca, pa kako ću ja sad sama'. Bilo je teško, bilo je katastrofalno, ali oni nisu odustajali jedni od drugih. I ja sam željela taj model preslikati na svoj život. Nisam se udala da bih se razvela. Nisam to željela. Pa mi je to bio nekako životni poraz."

Ona je također otkrila koliko joj je razdoblje razvoda teško palo:

"Kako nije bilo patnje. Ja sad izgledam kao bucko naspram tog razdoblja. Ja sam imala 42 kilograma. Nisam imala nikakav apetit. Bilo mi je teško."

Unatoč svim izazovima, Jovana danas je snažna i samostalna žena koja publiku osvaja talentom i karizmom, a sinoćnji nastup s Sašom Matićem dokazao je da je ponovno spremna zasjati na hrvatskoj glazbenoj sceni.

