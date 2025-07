Vušković je zaludio Otok! Oduševljeni Englezi ga hvale na sva zvona: 'Hrvat je aposlutna zvijer!'

Luka Vušković pravo je otkriće Englezima koji ne prestaju oduševljeno pisati o igrama mladog Hrvata.

Tottenham ga je kupio za 11 milijuna eura od Hajduka, ali odmah i poslao na posudbu u belgijski Westerlo dok Vušković ne navrši 18 godina. Kada je konačno stigao u sjeverni, bogatiji, dio Londona, prvotne priče bile su kako ga čeka nova posudba, no čim je odigrao prve minute u prijateljskim utakmicama, Vušković je vodstvo Spursa natjerao na ozbiljno razmišljanje o tome da ga ostave i daju mu ozbiljnu minutažu.

Britanski Daily Mail ističe kako će novi trener Tottenhama, Thomas Frank morati donijeti veliku odluku jer je Vušković već zaludio navijače Spursa.

"Vušković je oduvijek bio zreliji od svojih godina. Visok, 193 cm i snažan, oličenje je modernog središnjeg braniča, sposoban je igrati s obje noge, pokretljiv, snažan u zraku, odlučan za napad i, što je njegov najrjeđi dar na njegovoj poziciji, ima nos za gol", napisao je Daily Mail koji donosi i razgovor sa sportskim direktorom Westerloa, Francescom Carrattom:

"Luka je imao veliki utjecaj ovdje. Sa samo 17 godina, došao je kao igrač kakvog rijetko viđam. Profesionalnost koju je pokazao, konstantno radi, poštuje momčad, ima izvrsnu disciplinu, uvijek se želi poboljšati. Zvijer je. Doslovno prvi dolazi, a zadnji odlazi. Došao bi tijekom slobodnih dana i trenirao u teretani. Došao je na Božić, na Novu godinu, bio je u teretani i vježbao", rekao je Carratta pa nastavio:

"Naš objekt je samo za prvu momčad, ali ponekad teretanu damo drugoj momčadi i tamo su ga upoznali i svi su mu se divili. On je dečko s izvrsnom osobnošću, tako prijateljski nastrojen i pristupačan. Mogu samo pohvaliti njega kao osobu i profesionalca. On ne vara, to je bitno. Imate mnogo talentiranih igrača koji pokušavaju ići kraćim ili lakšim putem, ali on ne vara ni sebe ni momčad, on ulaže trud, tako da je to nešto što poštujem i cijenim. On je prirodni talent. Fizički vrlo nadaren, velik, snažan i nevjerojatno dobar s loptom. To mu daje kvalitetu za postizanje golova, lako mu je. Osjeća gdje treba biti i ima oko za pronalaženje mreže. To je kvaliteta, a ne nešto što se može naučiti", zaključio je Carratta.

Foto: Profimedia

O Vuškoviću su iz Daily Maila razgovarali i s Marijanom Budimirom, koji je trenutni izbornik U-17 reprezentacije Hrvatske. Budimir je u igračkim danima igrao s Danijelom Vuškovićem, a Luki je bio trener u omladinskim kategorijama Hajduka.

"Njegov otac i ja smo odrasli zajedno. Igrali smo u Hajduku Split od U-14 momčadi do seniora, dva stopera ili dva u zadnjoj trojci. Danijel je bio jako dobar igrač, ali Luka i Mario su bolji. Luka kad je imao 13 godina, igrao je s U-15 momčadi, a s 15 godina igrao je s U-19 selekcijom, tako da je uvijek bilo jasno da ima veliki talent. Njegov otac bio je veliki talent i njegov brat je veliki talent, pa su od malih nogu ljudi vidjeli Luku i mislili da bi mogao biti veliki potencijal", rekao je Budimir.

Vušković je bio član momčadi Hajduka koja je došla do finala Lige prvaka mladih. Splićani su svladali Manchester City, Borussiju Dortmund i Milan prije finala u kojem su izgubili od AZ Alkmaara.

"Luka, rođen 2007. godine, igrao je u toj momčadi s dečkima koji su bili tri godine stariji. Svi su to primijetili, ne samo Spursi. Manchester City, PSG, Arsenal, svi su ga htjeli. Tehnički je jako dobar, s obje noge. Nije tipičan za stopere od prije 20 godina. On je moderan stoper koji može stvarati. Treneri koji žele igrati s loptom voljet će ga. Vrlo je smiren u posjedu. Pred 100 ili 80.000 ljudi igrat će isto. Za njega je dobro što je u Spursima u tako mladoj dobi. Ima dobar mentalitet, tako da će se brzo poboljšati u Engleskoj. Kad ga trener vidi, voljet će ga jer mu je tehnika vrlo dobra. Ali sada ćemo vidjeti kako će se snaći s velikim zvijezdama. Spursi će pronaći najbolje rješenje za njega, bilo da odmah igra ili ode negdje drugdje jer je za mlađe igrače najvažnije igrati."

Kolonija Hrvata u Spursima

Spomenuli su Englezi kako Vušković nije prvi Hrvat koji je obukao dres Tottenhama. Prije njega tamo su igrali Luka Modrić, Niko Kranjčar, Ivan Perišić i Vedran Ćorluka.

"Nadam se da će Luka imati karijeru jednako dobru kao i drugi Luka", nasmiješio se Budimir, koji Vuškovićev golgeterski talent pripisuje instinktu, uz sve njegove ostale kvalitete. "Ako imaš dobar ubačaj, on će pronaći loptu. Ima osjećaj kamo će lopta doći, instinkt. Dva puta, za U-19 i U-17 u Hajduku Split, vidio sam ga kako zabija iz središnjeg kruga. Vidio je vratara malo izvan gola i zabio je iz centra. Pitao sam ga kako je vidio priliku, a on mi je rekao: 'Uvijek gledam'."

Vušković je pozvan na dodjelu nagrada belgijske lige na kraju sezone kako bi primio svoj trofej za najbolji gol sezone. Čini se kako mu se dress code nije svidio.

"BIli su pod obavezno odijelo i kravata, ali Luka je zauzet samo nogometom, ne mari za modu ili blještavilo i glamur, pa su svi išli u odijelu i kravati, a on je otišao u svojoj uličnoj odjeći. To samo pokazuje koliko je prizemljen", ispričao je Carratta.

"Morate biti skromni i ne možete uspoređivati razinu belgijske lige s Premier ligom. Reći da će mu biti lako nije ispravno. Uvjeren sam da može imati utjecaj, ali treba mu dati vremena. Ne možete očekivati da će 18-godišnji dečko dominirati u Premier ligi jer je dominirao u Belgiji. Ni to nije fer prema njemu, ali ako Spursi budu strpljivi, može postati dobar igrač", zaključio je Carratta.

"Pred njim je svijetla budućnost. Hrvatska je uzbuđena zbog ideje da Vušković sazrije u prirodnog središnjeg obrambenog partnera uz Joška Gvardiola, ali on je još uvijek mlad i u razvoju", napisali su Englezi za kraj dugačkog teksta kakvog u Daily Mailu ne dobiva bilo koji igrač.

