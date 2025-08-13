Superkup kao super-šansa za Vuškovića odredit će njegovu budućnost: Bijesni Nijemci postavili ultimatum

Nakon što je objavljeno kako će Luka Vušković biti u momčadi Tottenhama za europski Superkup protiv PSG-a, oglasili su se i Nijemci koji su bili dogovorili dolazak na posudbu mladog Hrvata.

Vuškoviću se može dogoditi veliki preokret jer bi, ukoliko zaigra i bude dobar, mogao na kraju i ostati u redovima Spursima bez odlaska na novu posudbu.

Kako piše Kicker, načelni dogovor između Vuškovića i HSV-a, postignut je još prošli tjedan, no sada je 'u opasnosti od raspada'. Tottenham stvara probleme oko konačnog dogovora za posudbu, a u HSV-u se boje kako bi na kraju mogli biti izigrani.

"Budući da iz Londona već danima nisu stizali nikakvi signali, unatoč tome što su HSV i Vušković postigli dogovor, HSV bi sada mogao ubrzati tempo. Ili bolje rečeno, mora", piše Kicker.

Najkasnije do petka

Paralelno s dogovorom s Vuškovićem, u tijeku su i razgovori s drugim kandidatima - u slučaju da Tottenham odbije ponudu. Prema informacijama koje je dobio kicker, interni dogovor je pričekati finale Europskog superkupa, a zatim inzistirati na odluci najkasnije u četvrtak ili petak. Jer jedno je jasno: HSV si ne može priuštiti čekati Vuškovića i onda potencijalno otići praznih ruku.

Luka Vušković dosad je bio na posudbama u poljskom Radomiaku, gdje je u 14 nastupa zabio tri gola te u belgijskom Westerlou, za kojeg je u 36 utakmica zabio čak sedam golova. Ovog ljeta napokon je zaigrao za Tottenham i oduševio u debiju. U prijateljskoj utakmici protiv Readinga prvo je asistirao za gol, a kasnije i zabio gol.

Navijači Tottenhama u velikom su broju na društvenim mrežama pisali kako bi željeli da ostane u Spursima, no vodstvo klub i novi trener Thomas Frank bi radije da ide na posudbu jer ne žele riskirati s mladim igračem u tako teškoj ligi. Tko zna, možda večeras protiv europskog prvaka Vušković ulije novu dozu hrabrosti Franku i njegovom stožeru.

