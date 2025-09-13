VELIKI TEST ZA BIJELE /

Hajduk na gostovanju s kojeg se rijetki vraćaju punih ruku: Španjolac debitira od prve minute

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell

Tijek utakmice Varaždin - Hajduk pratite UŽIVO na portalu Net.hr

13.9.2025.
15:00
SPORTSKI-NET
Vjeran Zganec Rogulja/pixsell
Varaždin - Hajduk

0 - 0

VARAŽDIN: Zelenika - Boršić, Ba, Mladenovski, Maglica - Belcar, Marina - Tavares, Latković, Abdullazada - Mamut

HAJDUK: Ivušić - Karačić, Šarlija, Raci, Melnjak - Sigur, Krovinović, Pukštas - Almena, Livaja, Šego

Hajduk nakon reprezentativne stanke gostuje u šestom kolu HNL-a kod Varaždina. 

- Iker Almena krenut će od prve minute na desnom krilu i upisat će svoj debi za Hajduk. Guillamon i Gonzalez su na klupi. Garcia je napravio promjenu i na desnom beku gdje počinje Dario Melnjak. Pajaziti je na klupi, a u sredini će biti Niko Sigur.

 

 

Najava

U derbi susretu šestog kola HNL-a Hajduk gostuje Varaždinu u subotu u 17 sati. Varaždin je momčad koju je vrlo teško pobijediti na njihovu terenu i momčad Gonzala Garcije čeka vrlo težak ispit. 

Hajduk dolazi kao drugoplasirana ekipa, bodovno izjednačen s Dinamom dok Varaždin ima sedam bodova manje i na petom je mjestu. Momčad Nikole Šafarića je na domaćem terenu u tri utakmice sva tri puta remizirala, a prošle sezone su izgubili tek dva puta na domaćem terenu. 

Sva tri Hajdukova španjolska pojačanja, Iker Almena, Hugo Guillamón i Edgar Gonzalez su u kadru i možda netko od njih debitira već u Varaždinu.

