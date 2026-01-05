Ova dijeta može povećati rizik od raka: 'Takva prehrana dolazi uz visoku cijenu'

Prehrana s visokim udjelom masti i niskim udjelom ugljikohidrata, poznatija kao keto dijeta, mogla bi znatno povećati rizik od razvoja raka jetre unutar samo dvadeset godina, sugerira zabrinjavajuće novo istraživanje. Iako pobornici ove dijete tvrde da omogućuje brz gubitak težine bez osjećaja gladi, stručnjaci sada upozoravaju da takav način prehrane može iz temelja promijeniti stanice jetre i učiniti ih podložnijima razvoju karcinoma.

Američki znanstvenici otkrili su da se stanice jetre, kada su opetovano izložene prehrani bogatoj mastima, postupno vraćaju u primitivnije stanje. Iako im ta promjena pomaže da izdrže stres uzrokovan viškom masnoća, istovremeno ih čini ranjivijima na bolesti, piše Daily Mail.

Kako prehrana bogata mastima utječe na jetru

Istraživački tim utvrdio je da dugotrajna izloženost mastima tjera stanice jetre na prilagodbu radi preživljavanja. Međutim, ta prilagodba dolazi uz visoku cijenu.

"Ako su stanice prisiljene stalno se nositi sa stresorom poput prehrane bogate mastima, one će učiniti sve da prežive, ali uz rizik povećane osjetljivosti na tumorigenezu, odnosno proces u kojem normalne stanice mutiraju i postaju kancerogene", objasnio je profesor Alex Shalek, jedan od autora studije i ravnatelj Instituta za medicinsko inženjerstvo i znanost.

Znanstvenici se nadaju da će rano ciljanje ovih staničnih promjena omogućiti liječnicima da smanje rizik od nastanka tumora kod posebno osjetljivih osoba. Visokomasne dijete već su dugo povezane sa steatozom jetre, poznatijom kao masna jetra, pri kojoj nakupljanje viška masnoće uzrokuje upalu, zatajenje jetre i, u konačnici, rak.

Detalji znanstvene studije

U studiji objavljenoj u časopisu Cell, istraživači su hranili miševe prehranom s visokim udjelom masti i koristili napredne tehnike sekvenciranja stanica kako bi analizirali odgovor njihove jetre. Rano u istraživanju, primijećeno je da su stanice jetre, hepatociti, aktivirale gene koji im pomažu u preživljavanju, smanjujući vjerojatnost stanične smrti i potičući rast. Istovremeno, geni ključni za normalnu funkciju jetre bili su isključeni.

"Ovo zaista izgleda kao kompromis, gdje se prioritet daje onome što je dobro za preživljavanje pojedine stanice u stresnom okruženju, na štetu onoga što bi tkivo kao cjelina trebalo raditi", rekao je Constantine Tzouanas, jedan od autora studije.

Do kraja istraživanja, gotovo svi miševi hranjeni na ovaj način razvili su rak jetre. Istraživači su zaključili da su prilagođene stanice jetre znatno sklonije postati kancerogene ako se kasnije dogodi štetna mutacija.

Poveznica s ljudima i rizični faktori

Nakon otkrića staničnih promjena kod miševa, tim je usmjerio svoju pozornost na ljude s različitim stadijima bolesti jetre. Uočili su sličan obrazac: s vremenom su geni potrebni za normalnu funkciju jetre slabjeli, dok su jačali geni povezani s preživljavanjem stanica. Na temelju toga mogli su precizno predvidjeti ishode preživljavanja pacijenata.

Znanstvenici su naglasili da, iako je većina miševa razvila rak unutar godinu dana, kod ljudi je taj proces znatno sporiji i može trajati oko dvadeset godina. Ipak, dodali su da taj vremenski okvir može varirati ovisno o životnim navikama poput konzumacije alkohola i općeg zdravstvenog stanja. Prekomjerno pijenje i virusne infekcije dodatno guraju stanice jetre prema "nezrelom" stanju, čime se povećava rizik od raka.

Keto dijeta, koja se često sastoji od 75 posto masti, 20 posto proteina i samo pet posto ugljikohidrata, u potpunosti je suprotna preporukama javnog zdravstva koje zagovaraju uravnoteženu prehranu s oko 30 posto masti i preko 50 posto ugljikohidrata.

Porast bolesti jetre i budućnost liječenja

Bolesti jetre, koje su nekoć bile uglavnom ograničene na starije osobe i one koji prekomjerno konzumiraju alkohol, sada su u naglom porastu među mlađim odraslim osobama. Procjenjuje se da bi ovo stanje moglo pogađati čak jednu od pet osoba, a neki stručnjaci upozoravaju da bi stvarna brojka mogla biti i do 40 posto. Dodatno zabrinjava činjenica da oko 80 posto oboljelih nema dijagnozu jer bolest često nema očitih simptoma.

Ipak, stručnjaci se nadaju da bi novi lijekovi za mršavljenje mogli transformirati liječenje bolesti jetre pomažući organu da sagori višak masnoće. Tim koji stoji iza ove studije sada će istraživati može li se šteta uzrokovana visokomasnom prehranom poništiti zdravijim načinom života ili upotrebom lijekova.

Unatoč sve većem broju studija koje ukazuju na potencijalne opasnosti, popularnost keto dijete ne jenjava, dijelom i zbog promocije od strane poznatih osoba. Ipak, dugoročni rizici za zdravlje jetre zahtijevaju oprez i daljnja istraživanja prije nego što se takav restriktivan način prehrane prihvati kao siguran.

