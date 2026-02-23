FREEMAIL
JAVNOST ZBUNJENA /

Nova ljubav? Transrodnu kći Angeline i Brada kamere uhvatile u društvu misterioznog frajera

Nova ljubav? Transrodnu kći Angeline i Brada kamere uhvatile u društvu misterioznog frajera
Foto: TheImageDirect.com/The Image Direct/Profimedia

Shiloh nastoji privatni život držati što dalje od medija, a novi izlazak s misterioznim mladićem dodatno je potaknuo znatiželju javnosti

23.2.2026.
13:20
Hot.hr
TheImageDirect.com/The Image Direct/Profimedia
Shiloh Jolie (19), kći slavnih hollywoodskih zvijezda Angeline Jolie i Brada Pitta, ovih je dana je privukla pažnju javnosti nakon što je viđena u večernjem izlasku s misterioznim mladićem u Studio Cityju u Kaliforniji.

Nova ljubav? Transrodnu kći Angeline i Brada kamere uhvatile u društvu misterioznog frajera
Foto: TheImageDirect.com/The Image Direct/Profimedia

Prema pisanju stranih medija, Shiloh je s nepoznatim mladićem provela večer u restoranu Jone's on Third, gdje su ih svjedoci primijetili kako nekoliko minuta stoje ispred ulaza držeći se za ruke. Također su navodno razmijenili i nježan zagrljaj, a njihova je neverbalna komunikacija sugerirala bliskost, iako nije poznato radi li se o prijateljstvu ili nečemu više.

Nova ljubav? Transrodnu kći Angeline i Brada kamere uhvatile u društvu misterioznog frajera
Foto: TheImageDirect.com/The Image Direct/Profimedia

Odrekla se očevog prezimena

Devetnaestogodišnja Shiloh posljednjih je godina u fokusu medija i zbog osobnih pitanja identiteta. Poznato je da se javno izjašnjava kao transrodna osoba, što je izazvalo brojne rasprave u javnosti, ali i podršku dijela obožavatelja i LGBTQ+ zajednice.

Istodobno, njezin odnos s ocem Brad Pitt već je dulje vrijeme predmet medijskih napisa. Prema dostupnim informacijama, kontakt između njih dvoje je ograničen, a izvori bliski obitelji ranije su sugerirali da postoji emotivna udaljenost koja traje godinama.

Shiloh, koja odrastajući privlači pažnju javnosti kao dijete jedne od najpoznatijih hollywoodskih obitelji, nastoji privatni život držati što dalje od medija. Novi izlazak s misterioznim mladićem dodatno je potaknuo znatiželju javnosti, no za sada nema službene potvrde prirode njihova odnosa.

 

 

Shiloh Jolie-pitt
