Od umaka do kišnice: Zvuči kao loša šala, ali zbog ovih stvari su ljudi završili u zatvoru

Svijet kriminala često zamišljamo kroz prizmu ozbiljnih prijestupa i pomno isplaniranih akcija. No, stvarnost je ponekad mnogo čudnija od fikcije. Povijest je prepuna slučajeva u kojima su ljudi završili s lisicama na rukama zbog razloga koji su toliko apsurdni da zvuče kao loša šala.

Od nesporazuma oko umaka za tjesteninu do zaboravljenih videokazeta, ovi primjeri pokazuju da put do zatvorske ćelije ponekad nije popločan zlim namjerama, već nevjerojatnim spletom okolnosti i ljudskom glupošću.

Kažnjen s 525 dolara zbog besplatnog dolijevanja soka

Jedan od najbizarnijih primjera pravne revnosti dogodio se u bolničkoj kantini u Južnoj Karolini. Građevinski radnik Christopher Lewis uzeo je ručak i odlučio si po drugi put natočiti sok.

U tom trenutku zaustavio ga je policajac i administrator bolnice, objašnjavajući mu da je politika kuće takva da se sok ne smije besplatno dolijevati, na što su upućivali i natpisi koje Lewis nije primijetio.

Iako je odmah ponudio platiti 89 centi za sok, bolničko osoblje je to odbilo. Umjesto toga, uručili su mu saveznu kaznu od čak 525 američkih dolara pod optužbom za krađu.

Priča je, srećom, dospjela u lokalne medije, a zbog pritiska javnosti, optužnica je odbačena prije nego što je slučaj stigao na savezni sud. Lewis je tako izbjegao plaćanje kazne koja je više od 500 puta premašivala vrijednost "ukradenog" soka.

Foto: Shutterstock

Dva mjeseca zatvora zbog umaka za špagete

Da običan ručak može dovesti do ozbiljnih posljedica, na svojoj je koži osjetila i Ashley Huff iz Georgije. Ova 23-godišnjakinja provela je dva mjeseca u zatvoru nakon što je policija na žlici u njezinu automobilu pronašla sumnjive sasušene ostatke.

Policajci su posumnjali da je riječ o metamfetaminu, a njihov brzi terenski test, poznat po nepouzdanosti, pokazao je pozitivan rezultat.

Tek nakon dva mjeseca, detaljna laboratorijska analiza potvrdila je ono što je Huff tvrdila od početka: na žlici se nalazio isključivo umak za špagete iz konzerve.

Ovaj slučaj ostaje kao mračno upozorenje o tome kako pogrešna procjena i nepouzdana tehnologija mogu nedužnu osobu strpati iza rešetaka.

Uhićenje zbog neplaćene videokazete nakon 14 godina

U doba kada su videoteke gotovo zaboravljena prošlost, Jamesa Meyersa iz Sjeverne Karoline sustigao je grijeh iz 2002. godine.

Tijekom rutinske prometne kontrole 2016. godine, policajac ga je obavijestio da za njim postoji nalog za uhićenje. Razlog je bio nevjerojatan: nikada nije vratio posuđenu VHS kazetu filma "Freddy Got Fingered".

Videoteka u kojoj je posudio film odavno je prestala postojati, no nalog je ostao aktivan u sustavu punih četrnaest godina. Iako su optužbe na kraju odbačene, Meyers je morao proći kroz ponižavajući proces uhićenja i stavljanja lisica zbog zaboravljenog filmskog naslova.

Foto: Shutterstock

Neuspjela pljačka banke s vlastitim životopisom

Neki kriminalci kao da se trude biti uhvaćeni. Jedan od takvih je i Felipe Cruz s Floride, koji je pokušao opljačkati banku koristeći poruku napisanu na poleđini vlastite molbe za posao. Kada je predao prijeteću poruku bankarici, ona se, zaštićena neprobojnim staklom, jednostavno odmaknula i pozvala policiju.

Cruz je pobjegao, ali je iza sebe ostavio ključni dokaz. Na poruci su ostali njegovi otisci prstiju, a na drugoj strani papira bili su ispisani njegovi osobni podaci koje je počeo unositi u prijavu za posao. Agenti FBI-a nisu imali težak zadatak pronaći ga i uhititi.

Zabranjeno sakupljanje kišnice na vlastitom imanju

Gary Harrington iz Oregona osuđen je na 30 dana zatvora jer je na svom posjedu postavio tri velika spremnika za sakupljanje kišnice i otopljenog snijega. Njegov je "zločin" bio kršenje lokalnog zakona iz 1925. godine, prema kojem se sva voda, uključujući i oborinsku, smatra javnim dobrom.

Optužen je za "ilegalno skladištenje vode" koja bi inače prirodnim putem otjecala u lokalne vodotoke. Unatoč argumentima da samo koristi ono što padne s neba na njegovu zemlju, sud ga je proglasio krivim.