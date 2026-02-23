FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Ponekad jedino dobra serija može spasiti večer /

Ako trebate ozbiljno opuštanje, imamo nekoliko dobrih prijedloga

Ako trebate ozbiljno opuštanje, imamo nekoliko dobrih prijedloga
×
Foto: Sergei Bachlakov

Sigurno znate onaj osjećaj kad vam mozak počne tražiti pauzu. Obično je to navečer kad sjednete na kauč i shvatite da vam se ništa više ne da. Ne poslovnim mailovima, ne obavezama sutra, ne razgovorima o ozbiljnim temama. Samo... ništa. Ili preciznije – nešto što vas neće dodatno opteretiti. Za ozbiljno opuštanje nerijetko biramo serije čija radnja je sve samo ne mirna, ali na neki čudan način nas opuste i zbog njih zaboravimo na sve stresove svakodnevnog života.

23.2.2026.
14:43
Promo
Sergei Bachlakov

Postoji nešto duboko umirujuće u gledanju priče gdje se problemi rješavaju u roku od sat vremena. Dok ponedjeljkom navečer pratite Coltera Shawa u trećoj sezoni „Tragača”, koja na STAR Channel dolazi u ponedjeljak 23. veljače u 22 h, kako metodično dolazi do tragova i pronalazi nestale osobe diljem Amerike, vjerojatno ćete zaboraviti na svakodnevne probleme. On putuje u svojoj prikolici, prima slučajeve, koristi logiku i uvijek dođe do odgovora. Treća sezone donosi kompleksan slučaj već u prvoj epizodi, zbog koje ćete jedva čekati rasplet situacije.

To je nešto dublje od pukog bijega. Kad gledate seriju gdje protagonist koristi razum i instinkt da složi dijelove slagalice, um se podsvjesno umiruje. Red i pravila postoje, a istina se može pronaći. Baš taj osjećaj kontrole često nam nedostaje u stvarnom životu.

S druge strane, ponekad nam ne treba red nego svojevrsni ventil. Nakon što ste satima zadržavali ozbiljan izraz lica na sastancima i branili rokove, „Uvod u anatomiju“ vas spusti na zemlju na najbolji mogući način.

U 22. sezoni, koja se na STAR Life počinje prikazivati u četvrtak 26. veljače od 22 h, gledamo kako se liječnici bolnice Grey Sloan Memorial bore s nevjerojatnim medicinskim slučajevima, ali istodobno i sa svojim životima koji se raspadaju nakon tragične eksplozije na kraju posljednje sezone. I uvijek nas se najviše dojmi ista stvar – mali ljudski momenti. Netko se brine za pacijenta koji nema nikoga ili netko shvaća da je cijeli život zapravo išao pogrešnim putem.

Ako trebate ozbiljno opuštanje, imamo nekoliko dobrih prijedloga
Foto: Anne Marie Fox

Serija „9-1-1: Nashville“, koju od srijede 25. veljače u 22 h gledamo na STAR Life, daje nam osjećaj da će se sve na kraju srediti jer postoje ljudi koji riskiraju svoje živote svaki dan za našu sigurnost. Vatrogasci, bolničari, policajci – oni koji reagiraju kad svi drugi bježe.S vake srijede vidimo kako kapetan Don Hart vodi vatrogasnu postaju sa svojim sinom Ryanom u Nashvilleu, suočava se s kaotičnim slučajevima poput tornada i kolapsa stadiona, ali istodobno skriva duboku obiteljsku tajnu.

Ako trebate ozbiljno opuštanje, imamo nekoliko dobrih prijedloga
Foto: Jake Giles Netter

Originalna „9-1-1“ serija, čija deveta sezona kreće na STAR Life u utorak 24. veljače u 22 h, prati tim prvih interventa u Los Angelesu koji svaki dan riskiraju sve. Ali najjači trenuci nisu spektakularne spasilačke akcije, nego ljudski trenuci u kojima vidimo da oni nisu heroji; boje se i griješe jednako kao i mi. Pogotovo nakon velikog potresa koji je svima izmijenio živote u trenutku. I  to nam daje nadu da će ipak sve biti ok – baš kao i na kraju svake epizode utorkom navečer.

Ako trebate ozbiljno opuštanje, imamo nekoliko dobrih prijedloga
Foto: Christopher Willard

Gledanje serija s ciljem opuštanja nije samo eskapizam, nego ritual, uzimanje vremena za sebe u trenucima kad nam se čini da ne smijemo stati. To je samo naših 45 minuta opuštanja i mira, a to je ponekad sve što nam treba.

Još iz rubrike
NOVU SEZONU 'VEČERE ZA 5' GLEDAJ NA VOYO
Kaufland
Pročitaj i ovo
najčitanije
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx