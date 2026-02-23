Ako trebate ozbiljno opuštanje, imamo nekoliko dobrih prijedloga

Postoji nešto duboko umirujuće u gledanju priče gdje se problemi rješavaju u roku od sat vremena. Dok ponedjeljkom navečer pratite Coltera Shawa u trećoj sezoni „Tragača”, koja na STAR Channel dolazi u ponedjeljak 23. veljače u 22 h, kako metodično dolazi do tragova i pronalazi nestale osobe diljem Amerike, vjerojatno ćete zaboraviti na svakodnevne probleme. On putuje u svojoj prikolici, prima slučajeve, koristi logiku i uvijek dođe do odgovora. Treća sezone donosi kompleksan slučaj već u prvoj epizodi, zbog koje ćete jedva čekati rasplet situacije.

To je nešto dublje od pukog bijega. Kad gledate seriju gdje protagonist koristi razum i instinkt da složi dijelove slagalice, um se podsvjesno umiruje. Red i pravila postoje, a istina se može pronaći. Baš taj osjećaj kontrole često nam nedostaje u stvarnom životu.

S druge strane, ponekad nam ne treba red nego svojevrsni ventil. Nakon što ste satima zadržavali ozbiljan izraz lica na sastancima i branili rokove, „Uvod u anatomiju“ vas spusti na zemlju na najbolji mogući način.

U 22. sezoni, koja se na STAR Life počinje prikazivati u četvrtak 26. veljače od 22 h, gledamo kako se liječnici bolnice Grey Sloan Memorial bore s nevjerojatnim medicinskim slučajevima, ali istodobno i sa svojim životima koji se raspadaju nakon tragične eksplozije na kraju posljednje sezone. I uvijek nas se najviše dojmi ista stvar – mali ljudski momenti. Netko se brine za pacijenta koji nema nikoga ili netko shvaća da je cijeli život zapravo išao pogrešnim putem.

Foto: Anne Marie Fox

Serija „9-1-1: Nashville“, koju od srijede 25. veljače u 22 h gledamo na STAR Life, daje nam osjećaj da će se sve na kraju srediti jer postoje ljudi koji riskiraju svoje živote svaki dan za našu sigurnost. Vatrogasci, bolničari, policajci – oni koji reagiraju kad svi drugi bježe.S vake srijede vidimo kako kapetan Don Hart vodi vatrogasnu postaju sa svojim sinom Ryanom u Nashvilleu, suočava se s kaotičnim slučajevima poput tornada i kolapsa stadiona, ali istodobno skriva duboku obiteljsku tajnu.

Foto: Jake Giles Netter

Originalna „9-1-1“ serija, čija deveta sezona kreće na STAR Life u utorak 24. veljače u 22 h, prati tim prvih interventa u Los Angelesu koji svaki dan riskiraju sve. Ali najjači trenuci nisu spektakularne spasilačke akcije, nego ljudski trenuci u kojima vidimo da oni nisu heroji; boje se i griješe jednako kao i mi. Pogotovo nakon velikog potresa koji je svima izmijenio živote u trenutku. I to nam daje nadu da će ipak sve biti ok – baš kao i na kraju svake epizode utorkom navečer.

Foto: Christopher Willard

Gledanje serija s ciljem opuštanja nije samo eskapizam, nego ritual, uzimanje vremena za sebe u trenucima kad nam se čini da ne smijemo stati. To je samo naših 45 minuta opuštanja i mira, a to je ponekad sve što nam treba.