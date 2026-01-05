Optuživali Macronovu ženu da je muško, sada su osuđeni: Evo kakve su kazne dobili

Deset osoba proglašeno je krivima za kibernetičko nasilje nad prvom damom Francuske Brigitte Macron, objavljeno je u ponedjeljak. Epilog je to pravnog postupka pokrenutog zbog lažnih tvrdnji da je supruga francusko predsjednika transrodna žena koja je rođena kao muškarac.

Osam muškaraca i dvije žene između 41 i 60 godina optuženi su u Parizu da su objavljivali "posebno ponižavajuće, uvredljive i zlonamjerne" komentare u spolu i seksualnosti francuske prve dame.

Kazne se razlikuju pa su tako neki optuženici dužni proći obuku za podizanje svijesti o kibernetičkom nasilju, dok su neki dobili osam mjeseci uvjetne zatvorske kazne, prenosi Sky news.

Osim tvrdnji da je Brigitte muško, optuženici su bračni par Macron optuživali za pedofiliju zbog velike razlike u godinama, točnije 24 godine, među supružnicima. Par, koji je u braku od 2007., upoznao se u srednjoj školi gdje je Emmanuel Macron bio učenik, a Brigitte učiteljica.

Pravna bitka

Dio optuženika se branio tvrdeći da su njihovi komentari bili humorističkog karaktera ili satira te da ne razumiju zašto su procesuirani.

Slučaj proizlazi iz teorije zavjere koja kruži društvenim mrežama od izbora Emmanuela Macrona za predsjednika 2017. godine kojom se tvrdi da je Brigitte Macron transrodna žena i da je rođena kao muškarac.

Macronovi su prethodno poduzeli pravne mjere protiv takvih tvrdnji.

Među optuženicima, u dobi između 41 i 60 godina, je i teoretičarka zavjere poznata u Francuskoj i žena koja se predstavlja kao stručnjakinja za medije i oglašavanje, a čiji je X račun u međuvremenu suspendiran.

Smatra se da je ona odigrala ključnu ulogu u širenju glasina.

Bračni par Macron pokreće tužbu za klevetu i u SAD-u protiv desničarske influencerice Candace Owens, koja je također tvrdila da je Brigitte Macron rođena kao muško.

