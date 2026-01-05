Kaos na sjeveru Europe! Letovi otkazani, vlakovi i busevi ne voze

Zbog zimskih vremenskih uvjeta ne voze vlakovi prema i iz amsterdamskog Glavnog kolodvora i zračne luke Schiphol, izvijestio je NS.

Zračna luka Schiphol u Amsterdamu otkazala je u ponedjeljak ujutro 450 letova zbog snijega i leda te očekuje da će taj broj rasti tijekom dana, izvijestila je nizozemska novinska agencija ANP pozivajući se na zračnu luku, piše NL Times.

Schiphol, jedno od najprometnijih europskih čvorišta, bio je od petka prisiljen otkazati stotine letova zbog vremena.

Obustavljen željeznički promet

Željeznički promet u potpunosti je obustavljen i na relaciji između Utrechta i Leidena zbog kvara na skretnici.

Vrijeme je poremetilo željeznički promet na 19 linija diljem zemlje, uglavnom zbog zaleđenih skretnica. Također, više je prijevozničkih tvrtki objavilo da zbog vremenskih prilika ne prometuju autobusi.

NS se nada da će se željeznički promet u Amsterdamu ponovno pokrenuti do 10.45 sati, a između Utrechta i Leidena sat vremena kasnije. Međutim, ProRail je upozorio da sve traje dulje nego inače zbog vremenskih uvjeta i brojnih problema na pruzi. Zbog vremenskih uvjeta vozi i manje Intercity vlakova između Eindhovena i Heer­lena. Izvođači ProRaila intenzivno rade na otklanjanju brojnih kvarova na skretnicama, no zbog zimskih uvjeta i to traje dulje nego inače.

Ni grijanje neće pomoći

"Dolaze automobilima i suočavaju se s klizavim cestama i prometnim gužvama, pa im je vrijeme dolaska dulje nego uobičajeno", rekao je glasnogovornik upravitelja željeznice za ANP.

Nemaju sve željezničke skretnice u Nizozemskoj grijanje, pa hladnoća utječe na mnoge od njih. Glasnogovornik ProRaila dodao je da ni grijanje ne jamči da će skretnica funkcionirati tijekom snježne oluje.

"Ako malo sniježi ili je blagi mraz, to obično dobro funkcionira. Ali ako padne više od jednog centimetra snijega, izvođač će sigurno biti pozvan ako se skretnice zalede", rekao je.

Autobusi ne prometuju

Zimsko vrijeme uzrokuje i velike probleme na cestama..

Autobusi u mnogim mjestima ne prometuju. Menadžer Keolisa rekao je za NOS da imaju problema zbog zaleđenih cesta i da smatraju neodgovornim izlaziti na prometnice.

"Autobus je veliko i teško vozilo, pa su klizavi uvjeti posebno problematični. Autobus se na cesti ponaša sasvim dobro, ali je teško sigurno se uključiti u promet ili doći do autobusnih stajališta. Ako vozač kaže da se ne osjeća sigurno za volanom, nikada ga nećemo prisiliti da vozi", rekao je menadžer Keolisa.

