Snježni kaos u Sarajevu odnio život: Bor visok 10 metara srušio se na ženu, nije joj bilo spasa

Teška nesreća dogodila se jutros u sarajevskom naselju Grbavica, gdje je žena u četrdesetim godinama života izgubila život nakon što se na nju srušilo stablo bora visoko više od deset metara, piše klix.ba

Kako su potvrdili iz Hitne pomoći, žena je zadobila teške ozljede glave opasne po život te je u kritičnom stanju prevezena na Kliniku urgentne medicine (KUM). Unatoč brzoj intervenciji medicinskih timova i nastavljenoj reanimaciji, žena je nažalost podlegla ozljedama.

“Bila je živa po dolasku naše ekipe koja je vrlo brzo stigla na mjesto nesreće. Prevezena je do KUM-a, gdje je nastavljena reanimacija, ali je završila smrtnim ishodom”, poručili su iz Hitne pomoći.

Iz Hitne pomoći navode kako su u protekla 24 sata u Sarajevu imali 24 kućne posjete, dok je broj pacijenata u ambulantama bio znatno veći nego uobičajeno.

Podsjećamo, obilne snježne oborine koje su zahvatile Bosnu i Hercegovinu u posljednja 24 sata izazvale su brojne probleme, osobito u prometu. Zabilježen je velik broj prometnih nesreća, kao i obustave javnog prijevoza.

Građani se žale na neočišćene i neprohodne ceste te trotoare, zbog čega su kritike upućene nadležnim komunalnim službama. Iz komunalnog poduzeća RAD poručili su da su na terenu 33 vozila zimske službe te oko 80 radnika koji kontinuirano rade na čišćenju prometnica i javnih površina.

Iako su glavni gradski pravci većinom prohodni zahvaljujući intervencijama službi, sporedne ulice i mahale i dalje su gotovo paralizirane, a građane se poziva na dodatni oprez.

