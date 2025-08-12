Pokušao utopiti snahu, s kojom je u vezi, pred očima unuke: Svemu je kumovala oporuka

Britanac Mark Gibbon (62) optužen za pokušaj utapanja snahe Jasmine Wyld u bazenu tijekom odmora u Disney Worldu na Floridi predao je zahtjev za puštanje na slobodu.

Gibbon je uhićen zbog pokušaja ubojstva bivše djevojke svog sina Alexa.

Svađa je izbila oko njegove oporuke, a Jasmine je rekla policiji da ju je djed iz Beaconsfielda više puta gurnuo pod vodu u bazenu u njihovoj unajmljenoj vili za odmor u Davenportu, blizu Orlanda, piše Metro.co.uk.

Njegova devetogodišnja unuka skočila je u bazen kako bi spasila majku, ali Gibbon ju je samo odgurnuo.

"Žrtva je rekla da se mora boriti protiv Marka kako bi se udaljila od njega i izvukla iz vode, ali ju je on nastavio gurati natrag", ispričao je istražitelj nakon nesreće.

Navodno su dvije žene rekle Gibbonu da su pozvale policiju, što ga je natjeralo da zaustavi pokušaj utapanja, te je priveden.

Svjedokinja je rekla policajcima da ga je "promatrala kako gura žrtvu pod vodu i drži je tamo više puta" i gledala kako ju je "grebao po prsima".

Foto: Facebook/screenshot

Kasnije promijenila priču

Jasmine i Alex imaju dvoje djece, ali Alex nije u dobrim odnosima s ocem.

Žrtva je prvo ispričala istražiteljima da nije mogla disati i da se bojala da će se utopiti.

Međutim, kasnije je svjedočila da se uz njega uvijek osjećala sigurno. Dodala je da ga se ne boji.

Naknadno se otkrilo da su Gibbon i Jasmine bili u vezi posljednje dvije godine nakon što su im se raspali brakovi.

Opisala ga je kao najboljeg prijatelja i dodala da ju je sve malo šokiralo.

"Mogu ga samo hvaliti zbog toga kakav je fantastičan djed", dodala je.

Mark je putem odvjetnika tražio da ga puste iz zatvora.

No, sudac Jalal Harb odbio je zahtjev, napominjući da je njezino svjedočenje pod zakletvom u suprotnosti s njezinom izjavom danom na dan incidenta i da "nije ni blizu u skladu s onim što je dostavljeno šerifovom uredu".

Jasmine se nakon incidenta vratila u Englesku, a Mark je ostao u pritvoru u zatvoru okruga Polk u Bartowu.

Optužen je za nanošenje tjelesnih ozljeda i pokušaj ubojstva drugog stupnja. Na odvojenom ročištu prošli tjedan izjasnio se da nije kriv za dvije optužbe za nanošenje tjelesnih ozljeda.

