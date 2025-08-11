Otac ubio svoju partnericu i djecu pa izazvao stravičnu prometnu nesreću

Muškarac (37) je u nedjelju navečer u njemačkom Waldachtalu ubio partnericu (34), a potom izazvao prometnu nesreću u kojoj su poginuli on i njihovo dijete (1), javlja Fenix.

Istražitelji sumnjaju da su se muškarac i žena posvađali oko 20.00 sati, nakon čega joj je 37-godišnjak "oštrim oružjem" nanio smrtonosne ozljede. Policija još u javnost nije izašla s podacima o točnoj vrsti oružja kojim je počinio nezamisliv zločin. Taj detalj, kao i točan uzrok smrti, trebala bi rasvijetliti obdukcija. Motiv ubojstva utvrđuju kriminalistički policajci.

Beba i otac umrli na licu mjesta

Nakon hladnokrvnog napada, muškaraca je uzeo njihovo dvoje djece - bebu u dobi od nepuna tri mjeseca i dijete od 22 mjeseca te je s njima pobjegao u automobilu. Na lokalnoj cesti u smjeru Pfalzgrafenweilera navodno se namjerno frontalno sudario s automobilom kojeg je vozila 29-godišnja vozačica.

Otac i beba zadobili su teške ozljede i umrli na licu mjesta. Drugo dijete i vozačica završili su u bolnici s teškim ozljedama, ali nisu životno ugroženi. Na mjesto nesreće pristigao je i spasilački helikopter.

Policija zasad nema saznanja o eventualnim prijašnjim problemima u vezi između roditelja. Dodaju da se o malom djetetu trenutačno brinu članovi obitelji.

