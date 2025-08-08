Mrtvu bebu pronašli u kanti za smeće, uhićena majka: Otkriveno što je rekla na ispitivanju

Policija je u migrantskom centru u njemačkom gradu Goch u kojem živi 35.000 stanovnika pronašla mrtvo novorođenče, a nedugo nakon toga su uhitili njegovu 37-godišnju majku.

Fenix piše da je policajcima u ponedjeljak stigla dojava da je žena bez ičije pomoći u subotu rodila dijete, no da bebe više nigdje nema. Majka je tijekom ispitivanja priznala da je rodila, ali je davala proturječne odgovore kad su je pitali gdje se dijete nalazi.

Majka u istražnom zatvoru

Policija je krenula u potragu, a dočekao ih je strašan prizor - mrtva djevojčica bila je kontejneru za otpad. Rezultati obdukcije su pokazali da je beba neposredno nakon poroda bila živa, a točan uzrok smrti još nije poznat. Državni odvjetnik Pascal Merchlowski izjavio je da istraga nastoji otkriti je li umrla zato što nije bila zbrinuta ili je riječ o ubojstvu.

Zbog sumnje na ubojstvo iz nehaja, majka se nalazi u istražnom zatvoru. U Policijskoj upravi Krefeld formirana je specijalna istražna skupina za ubojstva, a istražitelji naglašavaju da vrijedi presumpcija nevinosti.

