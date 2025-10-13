Počinje cijepljenje protiv gripe u Hrvatskoj, HZJZ osigurao 420 tisuća doza

Cijepljenje protiv gripe u gradu Zagrebu i većini županija počinje u ponedjeljak, Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) osigurao je 420 tisuća doza, a cijepljenje je besplatno za osobe koje pripadaju rizičnim skupinama.

U rizične skupine spadaju osobe starije od 65 godina, kronični bolesnici, štićenici i zaposlenici domova za starije i ustanova za dugotrajnu njegu te trudnice i zdravstvene djelatnike.

Cijepljenje je također besplatno za osobe s kroničnim bolestima srca, pluća, bubrega, jetre ili oštećenjem imunološkog sustava, zatim za djecu i adolescente na terapiji acetilsalicilnom kiselinom te članove kućanstva osoba koje se ne mogu cijepiti iz zdravstvenih razloga.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) osigurao je 420 tisuća doza trovalentnog inaktiviranog cjepiva. Sastav cjepiva usklađen je s preporukom Svjetske zdravstvene organizacije i temelji se na praćenju virusa koji su dominirali u protekloj sezoni. U njemu se nalaze tri cijepna soja: A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-sličan soj, A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2)-sličan soj i B/Austria/1359417/2021-sličan soj.

Evo gdje se cijepiti

Građani se mogu cijepiti kod obiteljskih liječnika i pedijatara, a bit će omogućeno i cijepljenje u zavodima za javno zdravstvo. Preporučuje se da se termini unaprijed dogovore telefonom kako bi se izbjegle gužve u čekaonicama i spriječi širenje gripe, covida i drugih respiratornih infekcija.

Građani koji ne pripadaju rizičnim skupinama, ali žele zaštitu od gripe, cjepivo mogu nabaviti u ljekarni na temelju privatnog recepta. Ljekarnici ga izdaju isključivo uz liječnički recept, a do dolaska u ordinaciju potrebno je osigurati čuvanje cjepiva na temperaturi hladnjaka.

HZJZ također podsjeća da osobe starije od 12 godina mogu istodobno primiti cjepiva protiv gripe i covida. Nastavni zavod za javno zdravstvo ''Dr. Andrija Štampar'' (NZZJZ) preporučuje cijepljenje osobama koje nisu cijepljene ili preboljele covid-19 u posljednjih šest mjeseci, a pripadaju rizičnim skupinama. Većini osoba savjetuje se jedna doza, neovisno o ranijem cijepljenju ili preboljenju.

Građani koji nemaju izabranog liječnika, a pripadaju skupinama za koje je cijepljenje besplatno, mogu se cijepiti u Službi za epidemiologiju NZZJZ-a, Mirogojska cesta 16, radnim danom od 13 do 14.30 sati.

