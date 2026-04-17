Ivančica Pahor o borbi s teškom dijagnozom: 'Bolest nije sramota. Treba govoriti otvoreno'

Ivančica Pahor (43), poduzetnica i dizajnerica nakita, koja je dugo uspješno balansirala između poslovnih izazova i privatnog života kao samohrana majka, posljednjih mjeseci suočava se s najtežom životnom bitkom, limfomom, teškom dijagnozom koja joj je u potpunosti promijenila život. Pahor, koju javnost poznaje i kao bivšu Miss turizma te uspješnu poduzetnicu, godinama je gradila vlastiti brend nakita koji je danas prisutan na brojnim prodajnim mjestima diljem Hrvatske.

U intervjuu za portal Žena.hr ispričala je kako joj je postavljena dijagnoza, ali i kako danas izgleda proces liječenja te kako se nosi sa svakodnevnim izazovima.

Dijagnozu je tek kasnije dobila

Unatoč tome što je imala brojne simptome koji su upućivali na to da s njezinim zdravljem nešto nije u redu, te unatoč čestim pregledima, pravi uzrok dugo nije otkriven.

"Prolazila sam brojne zdravstvene ustanove, no nitko nije uspio postaviti dijagnozu. Na kraju sam u rujnu prošle godine, u Institutu za tumore, razgovarala s doktorom Šeparovićem, koji me uputio na detaljne pretrage i tada je utvrđena moja bolest. Psihički sam vrlo snažna, što se može vidjeti i kroz moje objave tijekom liječenja koje još uvijek traje. No najteže mi je bilo nositi se s mišlju što će biti s mojom kćeri Unom ako se meni, ne daj Bože, nešto dogodi. To je strah koji me najviše pratio", započinje Pahor i dodaje: "Dugo sam imala razne simptome: tijelo mi je oticalo zbog zadržavanja vode, osjećala sam probadanja u srcu, imala sam izrazito nizak tlak, osip, kronični umor i niz drugih tegoba. Obilazila sam bolnice gotovo na tjednoj bazi, ali s obzirom na moj izgled, nitko nije radio detaljne pretrage niti je vjerovao da se radi o nečemu tako ozbiljnom. I danas, kada me ljudi vide, rijetko tko bi rekao da se borim s karcinomom."

Posljedice bolesti

Unatoč fizičkim posljedicama liječenja, Pahor naglašava da se trudi zadržati rutinu, odlučila je ostati aktivna koliko joj zdravstveno stanje dopušta.

"Možda izvana djelujem dobro, ali svakodnevno se nosim s brojnim tegobama, žile i kosti su mi oslabljene, kosa se značajno prorijedila, iako sam je uspjela očuvati zahvaljujući hladnoj kapi, prisutni su umor, nesanica, glavobolje, anemija, otežano disanje, bolovi u plućima, osipi i plikovi od zračenja, kvržice po krvnim žilama. To su samo neki od simptoma s kojima živim. Unatoč svemu, ne predajem se. Dajem i posljednji atom snage da ostanem pozitivna i nasmijana. Svaki dan se barem malo uredim. Tijekom cijelog liječenja nisam klonula duhom, niti sam osjećala ogorčenost. Ovu bolest prihvatila sam kao bitku koju moram dobiti, druga opcija za mene ne postoji. Previše je razloga za borbu, a na prvom mjestu je moja kći", napominje.

Javnim govorom pomaže drugima

Nakon kemoterapije sada je u fazi radioterapije, a poslije planira oporavak uz hiperbaričnu oksigenoterapiju i dodatne terapije. Hrabra Ivančica odlučila je da neće šutjeti o toj bolesti nego otvoreno pričati kako bi pomogla drugima.

"Želim naglasiti da bolest nije sramota. Upravo suprotno, o tome treba govoriti otvoreno i bez zadrške. Svakodnevno komuniciram s brojnim ženama i svojim iskustvom, kao i pozitivnim stavom, pokušavam ih motivirati koliko god mogu. Posebno mi se javljaju žene vezano za hladnu kapu koju sam koristila kako bih smanjila gubitak kose. Želim pokazati da se i s ovako teškom dijagnozom može živjeti, ne predati se, ne odustati i ne ostati u krevetu, koliko god nam tijelo to ponekad nameće. U svojim objavama potičem žene da se urede, da si priušte lijepe trenutke i, prije svega, da nauče voljeti sebe", objašnjava.

Pahor ne skriva da joj je kćer najveća motivacija i najveći oslonac u ovom teškom razdoblju: "Moja Una je moj cijeli svijet. Sva ova borba, ne samo kroz bolest, nego i kroz moj poslovni put, prvenstveno je zbog nje. Bila mi je nevjerojatna podrška kroz ovo teško razdoblje i ne znam kako bih sve prošla bez nje. Prijatelji su važni, ali u ovakvim trenucima nezamjenjiva je podrška osobe koja vas bezuvjetno voli. To mogu razumjeti samo oni koji su prošli nešto slično. Veliku podršku dobivam i od ljudi koji mi se svakodnevno javljaju porukama ohrabrenja i molitvama, ali iznad svega tu je moja obitelj: Una, moja majka i brat." Cijeli intervju pročitajte na Žena.hr.

POGLEDAJTE VIDEO: Ugledni ginekolog: 'Prvi put u povijesti imamo cjepivo protiv raka. To je evolucijski uspjeh'