Ne možemo prestati gledati: Njujorške priče na Voyu i zašto je grad nepresušna filmska inspiracija

Njegove pulsirajuće ulice i ikonične vizure poslužile su kao kulisa za bezbroj filmskih snova, a dio te čarolije dostupan je gledateljima u putem platforme Voyo, koja nudi selekciju naslova smještenih u srce Manhattana.

Jesenska romansa s gorkim okusom

Jedan od filmova koji koriste prepoznatljivu njujoršku atmosferu jest romantična drama 'Jesen u New Yorku'. Radnja prati Willa Keanea, karizmatičnog vlasnika restorana i zakletog neženju u kasnim četrdesetima, čiji se život iz temelja mijenja kada upozna dvadesetdvogodišnju Charlotte Fielding. Njihov susret, obojen toplim tonovima jeseni, prerasta u strastvenu vezu. Međutim, idila je kratkog vijeka jer par saznaje da Charlotte boluje od teške bolesti, a liječnici joj predviđaju još samo jednu godinu života.

Kišni vikend u režiji Woodyja Allena

Potpuno drugačiji, lepršaviji i neurotičniji portret grada donosi Woody Allen u svojoj romantičnoj komediji 'Kišni dan u New Yorku'. Film prati mladi par, Gatsbyja (Timothée Chalamet) i Ashleigh (Elle Fanning), čiji se savršeno isplanirani romantični vikend u New Yorku raspada uslijed niza nepredviđenih okolnosti. Dok Ashleigh, studentica novinarstva, dobiva priliku intervjuirati slavnog redatelja i biva uvučena u kaotični svijet filmskih zvijezda, Gatsby ostaje sam, prepušten lutanju kišnim ulicama Manhattana. Njegova avantura vodi ga od susreta sa sestrom bivše djevojke (Selena Gomez) do suočavanja s vlastitom obitelji na otmjenoj zabavi.

Književni svijet devedesetih i potraga za glasom

'Moja godina u New Yorku' nezaobilazan je naslov za sve ljubitelje njujorških priča s književnim predznakom. Radnja je smještena u sredinu devedesetih godina i prati Joannu (Margaret Qualley), mladu pjesnikinju koja napušta Berkeley kako bi ostvarila snove u New Yorku. Zapošljava se kao asistentica u prestižnoj, ali staromodnoj književnoj agenciji koju vodi stroga Margaret (Sigourney Weaver). Njezin je glavni zadatak odgovarati na stotine pisama obožavatelja upućenih legendarnom, povučenom autoru J. D. Salingeru, koristeći unaprijed definiran, generički odgovor. Dirnuta iskrenošću i ranjivošću pisama, Joanna potajno počinje pisati osobne odgovore, kršeći pravila agencije i upuštajući se u putovanje samootkrivanja.

Mračna strana grada koji nikad ne spava

Kao potpuni kontrast romantičnim vizijama, psihološki triler 'Iskupljenje u New Yorku' prikazuje New York kao surovo i opasno mjesto. Traumatizirani ratni veteran radi kao plaćenik, spašavajući djevojke iz lanaca trgovine ljudima. Njegov posljednji zadatak - spašavanje kćeri njujorškog senatora - uvlači ga duboko u mrežu korupcije i nasilja koja seže do samog vrha gradske moći. Redateljica Lynne Ramsay ne prikazuje glamurozne nebodere i blještave reklame, već se fokusira na skrivene, prljave kutke grada, stvarajući klaustrofobičnu i napetu atmosferu. Film je brutalan i stiliziran prikaz unutarnje borbe čovjeka progonjenog vlastitim demonima, a New York je ovdje labirint bez izlaza, hladan i otuđen svijet u kojem preživljavaju samo najjači.

Bez obzira tražite li utjehu u romantičnoj komediji, sjetnu dramu ili napeti triler, New York kao filmska lokacija nudi sve. Svaki od ovih filmova, bilo da je dostupan odmah ili ga tek treba otkriti, pruža jedinstven prozor u dušu grada koji neprestano inspirira, izaziva i očarava. Filmovi su odmah dostupni na platformi Voyo.