Strava u Srbiji: Jurio autocestom u suprotnom smjeru! Snimka ledi krv u žilama
Automobil se kretao zaustavnom trakom, ali u smjeru suprotnom od dopuštenog, i to brzinom kakva se uobičajeno viđa na autocesti
Društvenim mrežama širi se nova snimka iznimno opasne vožnje koja je mogla tragično završiti.
Na videu objavljenom na Instagramu vidi se automobil marke BMW koji se autocestom "Miloš Veliki" u Srbiji kreće u pogrešnom smjeru. Prema objavi, vozilo je snimljeno na dionici od naplatne rampe prema Jakovu.
Podsjetimo, slična opasna situacija početkom mjeseca zabilježena je i u Hrvatskoj. Na autocesti A1, između čvorova Split i Bisko, došlo je do prometne nesreće nakon što je jedan vozač ušao na autocestu i vozio suprotnim smjerom.
U sudaru više vozila ozlijeđene su tri osobe, a na teren su odmah izašle ekipe hitne pomoći.