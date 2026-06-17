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OPASNA VOŽNJA /

Strava u Srbiji: Jurio autocestom u suprotnom smjeru! Snimka ledi krv u žilama

Strava u Srbiji: Jurio autocestom u suprotnom smjeru! Snimka ledi krv u žilama
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Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL/Ilustracija

Automobil se kretao zaustavnom trakom, ali u smjeru suprotnom od dopuštenog, i to brzinom kakva se uobičajeno viđa na autocesti

17.6.2026.
14:13
Jaga Komazec
Hrvoje Kostelac/PIXSELL/Ilustracija
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Društvenim mrežama širi se nova snimka iznimno opasne vožnje koja je mogla tragično završiti.

Na videu objavljenom na Instagramu vidi se automobil marke BMW koji se autocestom "Miloš Veliki" u Srbiji kreće u pogrešnom smjeru. Prema objavi, vozilo je snimljeno na dionici od naplatne rampe prema Jakovu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Automobil se kretao zaustavnom trakom, ali u smjeru suprotnom od dopuštenog, i to brzinom kakva se uobičajeno viđa na autocesti. Snimka je izazvala brojne reakcije korisnika društvenih mreža, s obzirom da je riječ o ponašanju koje ozbiljno ugrožava živote drugih sudionika u prometu.

Podsjetimo, slična opasna situacija početkom mjeseca zabilježena je i u Hrvatskoj. Na autocesti A1, između čvorova Split i Bisko, došlo je do prometne nesreće nakon što je jedan vozač ušao na autocestu i vozio suprotnim smjerom.

U sudaru više vozila ozlijeđene su tri osobe, a na teren su odmah izašle ekipe hitne pomoći. 

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