Osijek protiv Lokomotive za nastavak savršenog niza: Opus Arena daje prve velike odgovore

Osijek u 3. kolu SHNL-a na Opus Areni dočekuje Lokomotivu u susretu dviju momčadi koje su sezonu otvorile sa stopostotnim učinkom. Tekstualni prijenos utakmice, najvažnije događaje s Opus Arene, od 21:00 pratite na portalu Net.hr.

3. kolo SuperSport HNL-a 0 Osijek : 0 Lokomotiva

Nakon dva odigrana kola oba kluba imaju po šest bodova. Osijek je zahvaljujući impresivnoj gol-razlici 8-1 zasjeo na vrh ljestvice, dok Lokomotiva uoči ovog susreta drži četvrto mjesto.

Na početku nove sezone Osječani djeluju preporođeno. Uvjerljive izvedbe i napadački nogomet potaknuli su priče o nekom novom Osijeku, a ogled s Lokomotivom bit će njihov prvi ozbiljniji test i prilika da potvrde kako odličan ulazak u prvenstvo nije slučajnost.

Dobro je krenula i Lokomotiva Nikice Jelavića. Zagrebačka momčad također je osvojila maksimalnih šest bodova te u Osijek stiže rasterećena, ali s jasnom namjerom da nastavi pobjednički niz i pokaže kako se ove sezone može uključiti u borbu za visoke pozicije.

Iako je prvenstvo tek počelo, dvoboj na Opus Areni mogao bi ponuditi prve konkretnije odgovore na pitanja koja prate oba kluba.

Koliko doista može novi Osijek i jesu li odlični rezultati Lokomotive najava još jedne uspješne sezone?