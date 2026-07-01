Zlatan prokomentirao krivca za švedski kiks, pa se dotaknuo i Bosne i Hercegovine

Legendarni Thierry Henry i Zlatan Ibrahimović našli su se na suprotnim stranama analitičke rasprave nakon prvog pogotka Francuske protiv Švedske, u dvoboju koji se igrao u East Rutherfordu.

Francuska je povela golom Kyliana Mbappéa neposredno prije odlaska na odmor, a situacija koja je prethodila pogotku izazvala je različita tumačenja dvojice bivših nogometnih velikana.

Henry je u prijenosu istaknuo kako je akcija rezultat dobre odluke i kretanja više igrača, ali je pritom naglasio i ulogu Viktora Gyökeresa u fazi obrane. S druge strane, Ibrahimović je odgovornost prebacio na Alexandera Isaka, smatrajući da je njegova reakcija bila ključna u situaciji koja je prethodila pogotku.

“Kad se govori o Mbappéovom kretanju, treba pogledati i Isakovo kretanje, morao ga je pratiti”, poručio je Ibrahimović.

Henry se na to kratko nadovezao, ostajući pri svom stavu da je riječ o situaciji koja se prije svega svodi na napadačku inteligenciju i međusobno razumijevanje kretanja u završnici.

Iako je ta rasprava obilježila analitički dio prijenosa, na terenu nije imala veći utjecaj, Francuska je na kraju uvjerljivo slavila i izborila plasman u osminu finala, gdje će 4. srpnja u Philadelphiji igrati protiv Paragvaja.

Ibrahimović komentirao i Bosnu i Hercegovinu

Osim susreta Francuske i Švedske, Ibrahimović se uoči nadolazećih utakmica osvrnuo i na reprezentaciju Bosne i Hercegovine, istaknuvši psihološki aspekt nokaut faze.

Naglasio je kako domaćin turnira ulazi pod znatno većim pritiskom te da to može otvoriti prostor autsajderima.

“Domaćini često igraju pod velikim pritiskom očekivanja. To može biti prednost za protivnika koji nema što izgubiti”, poručio je Ibrahimović.

Dodao je kako u ovakvim utakmicama često presuđuje jedan trenutak, te da autsajderi mogu imati veću slobodu u igri, dok favoriti nose teret očekivanja.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine u srijedu navečer pokušat će izboriti plasman među 16 najboljih, dok će Sjedinjene Američke Države pred svojim navijačima tražiti potvrdu uloge favorita.