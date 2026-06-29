Ibrahimović eksplodirao nakon poništenog gola Irana: Njegova poruka odjeknut će u SAD-u

Zlatan Ibrahimović oštro je reagirao na kontroverznu završnicu utakmice Irana na Svjetskom prvenstvu, u kojoj su Iranci ostali bez plasmana u nokaut fazu nakon poništenog gola u sudačkoj nadoknadi.

Iran je grupnu fazu završio na trećem mjestu sa tri osvojena boda, ali nije uspio ući među osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Ključni trenutak dogodio se u 93. minuti dvoboja protiv Egipta, kada su Iranci postigli pogodak za 2:1, koji je naknadno poništen nakon VAR provjere zbog zaleđa.

Odluka je izazvala brojne polemike, a Ibrahimović, koji tijekom turnira radi kao televizijski analitičar, nije skrivao nezadovoljstvo.

"Nisu samo poništili gol, ukrali su san jedne cijele nacije", poručio je Ibrahimović.

Dodao je kako je snimku pregledao više puta te i dalje ne razumije odluku sudaca.

"Ako poništavate gol koji odlučuje sudbinu jedne zemlje na Svjetskom prvenstvu, morate biti sto posto sigurni. Ne možete nagađati iza ekrana", rekao je.

Kontroverzna VAR odluka tako je ostavila Iran bez nastavka natjecanja, dok su reakcije na Ibrahimovićevu izjavu dodatno podigle tenzije oko jedne od najdramatičnijih završnica grupne faze turnira.