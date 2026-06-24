Hrvatska će 'skupinu smrti' pokušati osvojiti s kapetanom Lokomotive i prvotimcem Werdera

Nakon punih deset godina čekanja, hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina vratila se na veliku pozornicu. Izabranici Siniše Oreščanina izborili su nastup na Europskom prvenstvu koje se od 28. lipnja do 11. srpnja održava u Walesu, a ždrijeb ih je smjestio u iznimno zahtjevnu skupinu s Italijom, Srbijom i Ukrajinom.

Momčad puna zvijezda

No, ova generacija već je dokazala da se može nositi s jakim momčadima. U kvalifikacijama je, na primjer, već rušila Francusku i Norvešku, ali i Srbiju s kojom je u skupini.

Upravo je utakmica protiv vršnjaka iz Srbije svima ostala u sjećanju. Tada je glavno ime susreta bio Anđelo Šutalo, igrač koji je ovog ljeta Dinamo zamijenio Hajdukom. Taj središnji vezni, koji može pokriti i poziciju lijevog beka, postigao je u toj utakmici dva pogotka te upisao i asistenciju. No, on je samo jedan od nekolicine veoma talentiranih momaka koji čine kostur momčadi.

Ne propustite nastupe mlade hrvatske reprezentacije na RTL2 i platformi Voyo od 29. lipnja u 21 sat!

Tako su svoje ime među 27 igrača koje je Siniša Oreščanin stavio na popis našli vratar Lokomotive Maroje Kotopeč, prvotimci Dinama Noa Mikić i Marko Zebić, kapetan Lokomotive Matija Subotić, kao i prvotimac Werdera koji je ove sezone odigrao 15 utakmica u Bundesligi, Patrice Čović. Tu su još i igrač Barcelonine B momčadi Lovro Chelfi, veliki talent Wolfsburga Karlo Šimić i treći najmlađi debitant u povijesti Nürnberga Tino Kusanović.

Ozbiljne prvoligaške minute ove su sezone skupili i Pavle Smiljanić, Luka Vrzić i "novo otkriće" iz Slaven Belupa Gabrijel Šivalec, koji je nakon 21 nastupa za Farmaceute prešao u Dinamo.

O kakvoj se momčadi radi možda najbolje govori i činjenica da Oreščanin na popisu nije našao mjesta za Brunu Durdova, Leona Jakirovića ni Raula Kumara.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Skupina smrti

Ždrijeb održan na Sveučilištu Wrexham nije bio milostiv prema Hrvatskoj. Skupina B prozvana je "skupinom smrti", a protivnici su redom bivši europski prvaci u mlađim uzrastima. Prvi suparnik je Ukrajina, prvak iz 2009. godine, a zatim slijedi okršaj s Italijom, koja je ovaj naslov osvajala 2003. i 2023. godine. Uz to, upravo je ova talijanska generacija igrača osvojila i U-17 Euro 2024., što dovoljno govori o njihovoj snazi. Za kraj grupne faze Hrvatsku čeka regionalni derbi protiv Srbije, reprezentacije koja je bila prvak Europe 2013., a dvije godine kasnije s tom generacijom postala i svjetski prvak do 20 godina.

Ne propustite nastupe mlade hrvatske reprezentacije na RTL2 i platformi Voyo od 29. lipnja u 21 sat!

Ipak, ova hrvatska momčad već je pokazala da se može nositi s najjačima. Uvjerljiva pobjeda od 4:1 protiv Srbije u kvalifikacijama daje samopouzdanje, no turnirski nogomet je nešto sasvim drugo. Ulog u Walesu je ogroman i nadilazi borbu za europski trofej. Ovo prvenstvo ujedno je i kvalifikacijski turnir za FIFA U-20 Svjetsko prvenstvo koje će se 2027. održati u Azerbajdžanu i Uzbekistanu.

Četiri polufinalista osigurat će izravan plasman, dok će dvije trećeplasirane momčadi iz skupina igrati dodatnu utakmicu za peto, posljednje mjesto koje vodi na svjetsku smotru. Prolazak skupine, dakle, jamči ostvarenje primarnog cilja.

Hrvatska svoj put započinje 29. lipnja u 20:00 sati protiv Ukrajine na stadionu u Bangoru. Slijedi utakmica s Italijom 2. srpnja u 14:00 sati u Caernarfonu, a grupnu fazu zaključit će 5. srpnja u 16:00 sati protiv Srbije, također u Caernarfonu. Pred Oreščaninovim mladićima jasan je, ali težak zadatak.

Hrvatska U19 reprezentacija na Europskom prvenstvu: 1. kolo (29. lipnja, 21:00): Hrvatska – Ukrajina 2. kolo (2. srpnja, 15:00):Hrvatska – Italija 3. kolo (5. srpnja, 17:00): Srbija – Hrvatska

Širi popis izbornika Oreščanina:

Vratari: Maroje Kostopeč (Lokomotiva), Adrian Hrvojević (Kamen Podbablje), Matej Grahovac (Osijek)

Obrambeni igrači: Noa Mikić (Dinamo), Petar Zvonimir Kostelac (Lokomotiva), Marko Zebić (Dinamo), Ljubo Puljić (Bayern München), Roko Gabrić (Hajduk), Kristian Mandić (1. FC Nürnberg), Ivano Kolarik (Osijek), Karlo Pajsar (Parma)

Veznjaci: Anđelo Šutalo (Hajduk), Matija Subotić (Lokomotiva), Pavle Smiljanić (Lokomotiva), Marko Zrilić (Heidenheim), Patrice Čović (Werder Bremen), Tomas Baković (GNK Dinamo), Josip Brundić (Dinamo), Jona Ježić (Osijek)

Napadači: Karlo Mijo Šimić (Wolfsburg), Ivan Barić (Osijek), Dominik Šimić (Rudar Velenje), Luka Vrzić (Gorica), Dino Godec (Lokomotiva), Gabrijel Šivalec (Dinamo), Tino Kusanović (1. FC Nürnberg), Lovro Chelfi (FC Barcelona B)