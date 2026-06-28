Počinje Euro za talentiranu hrvatsku generaciju! Evo kada i gdje gledati prvu utakmicu

Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina započinje svoj dugo iščekivani put na Europskom prvenstvu koje se od 28. lipnja do 11. srpnja održava u Walesu. Generacija koju s klupe vodi izbornik Siniša Oreščanin stigla je na završni turnir s velikim ambicijama, spremna pokazati talent koji je plijenio pažnju tijekom kvalifikacija.

Prva prepreka na tom putu bit će im disciplinirana i čvrsta selekcija Ukrajine. Utakmica je to koja odmah na otvaranju nosi ogroman ulog, ne samo zbog borbe za prve bodove, već i zbog činjenice da se Hrvatska nalazi u iznimno zahtjevnoj skupini iz koje je svaki bod zlata vrijedan.

Sve što trebate znati o prvoj utakmici

Premijerni nastup mladih Vatrenih na rasporedu je u ponedjeljak, 29. lipnja, s početkom u 21:00 sat po hrvatskom vremenu. Dvoboj će se odigrati na stadionu Nantporth u velškom gradu Bangor, a suparnik je neugodna reprezentacija Ukrajine pod vodstvom izbornika Mihajlenka. Za sve navijače u Hrvatskoj koji žele podržati naše nade osiguran je prijenos utakmice, i to na čak dvije platforme. Utakmicu će tako biti moguće pratiti uživo na televizijskom kanalu RTL2, kao i putem popularnog streaming servisa Voyo.Dobar početak je ključan, a pobjeda bi dala krila momčadi uoči teških ispita koji slijede.

Paklena skupina i put do nokaut faze

Ždrijeb nimalo nije mazio Hrvatsku, smjestivši je u skupinu B, koju su mnogi nogometni stručnjaci odmah s pravom prozvali "skupinom smrti". Uz Ukrajinu, suparnici Oreščaninovim izabranicima bit će još dvije tradicionalne nogometne velesile, Italija i Srbija, reprezentacije koje redovito proizvode vrhunske talente. Svaka utakmica u ovoj konkurenciji bit će poput finala, a svaki bod od presudne važnosti za prolazak u polufinale. Nakon ogleda s Ukrajinom, Hrvatsku očekuje dvoboj protiv Italije, koji je na rasporedu u četvrtak, 2. srpnja u 16:00 sati. Posljednju i potencijalno odlučujuću utakmicu grupne faze naši će mladići odigrati protiv Srbije u nedjelju, 5. srpnja, s početkom u 18:00 sati. Prolazak u daljnji tijek natjecanja osigurat će samo dvije najbolje plasirane momčadi iz svake skupine. U drugoj skupini, skupini A, za prolaz će se boriti domaćin Wales, moćna Španjolska, uvijek opasna Njemačka te Danska.

Utakmice U19 Hrvatske moći ćete gledati na RTL-u 2 i platformi Voyo.

Ulog je veći od europskog naslova

Osim prestižne borbe za titulu prvaka Europe, ovo prvenstvo nosi i dodatnu, iznimno važnu težinu. Turnir u Walesu ujedno je i kvalifikacijski za Svjetsko prvenstvo do 20 godina, koje će se 2027. godine održati u Azerbajdžanu i Uzbekistanu. Pravila su jasna i ne ostavljaju prostora za kalkulacije: plasman na svjetsku smotru osigurat će sve četiri reprezentacije koje prođu u polufinale, zakazano za 8. srpnja. Međutim, UEFA je osigurala i takozvanu drugu priliku. Momčadi koje osvoje treće mjesto u svojim skupinama neće odmah pakirati kofere, već će istoga dana odigrati međusobni dvoboj za peto mjesto na turniru. Pobjednik te utakmice ne osigurava izravan plasman, ali dobiva vrijednu ulaznicu za interkontinentalna doigravanja, gdje će se boriti za posljednje mjesto koje vodi na Svjetsko prvenstvo.

Takav sustav natjecanja jamči da će gotovo svaka utakmica na prvenstvu, sve do samog finala 11. srpnja, imati ogroman natjecateljski značaj, a borba za svaki gol i bod bit će neizvjesna do samog kraja.