Hrvatska U-19 reprezentacija doznala grupu na Euru: I Srbija u našoj skupini

Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina doznala je suparnike u skupini Europskog prvenstva koje će se ovoga ljeta igrati u Walesu.

Hrvatska je među osam kvalificiranih reprezentacija, a ždrijeb nas je smjestio u Grupu B sa Srbijom, Italijom i Ukrajinom. Europsko prvenstvo ujedno je i kvalifikacijski turnir za Svjetsko prvenstvo za igrače do 20 godina koja će 2027. godine biti odigrano u Azerbejdžanu i Uzbekistanu. Plasman na Svjetsko prvenstvo osigurat će ekipe koje na Euru stignu do polufinala.

🚨Así ha quedado el sorteo del #U19EURO. 🏆🇪🇺



🇪🇸 con 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (anfitriones),🇩🇰 y 🇩🇪.



📅28 junio al 11 julio.



🌐Torneo importante ya que es clasificatorio al Mundial Sub-20. Los 2 primeros de cada grupo tendrán billete.



U-19 Euro je na rasporedu od 28. lipnja do 11. srpnja, i bit će odigrano u četiri grada u Walesu: Bangoru, Caernarfonu, Denbeighu i Wrexhamu.

Podsjetimo, naša reprezentacija je prošloga mjeseca remizirala 1:1 s Francuskom u Varaždinu čime je zadržala prvo mjesto skupine i direktan plasman na završni turnir.

