TEŽAK ŽDRIJEB /

Hrvatska U-19 reprezentacija doznala grupu na Euru: I Srbija u našoj skupini

Hrvatska U-19 reprezentacija doznala grupu na Euru: I Srbija u našoj skupini
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U-19 Euro je na rasporedu od 28. lipnja do 11. srpnja, i bit će odigrano u četiri grada u Walesu

16.4.2026.
13:40
D.F.
Igor Kralj/PIXSELL
Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina doznala je suparnike u skupini Europskog prvenstva koje će se ovoga ljeta igrati u Walesu

Hrvatska je među osam kvalificiranih reprezentacija, a ždrijeb nas je smjestio u Grupu B sa Srbijom, Italijom i Ukrajinom. Europsko prvenstvo ujedno je i kvalifikacijski turnir za Svjetsko prvenstvo za igrače do 20 godina koja će 2027. godine biti odigrano u Azerbejdžanu i Uzbekistanu. Plasman na Svjetsko prvenstvo osigurat će ekipe koje na Euru stignu do polufinala.

 

 

U-19 Euro je na rasporedu od 28. lipnja do 11. srpnja, i bit će odigrano u četiri grada u Walesu: Bangoru, Caernarfonu, Denbeighu i Wrexhamu.

Podsjetimo, naša reprezentacija je prošloga mjeseca remizirala 1:1 s Francuskom Varaždinu čime je zadržala prvo mjesto skupine i direktan plasman na završni turnir. 

POGLEDAJTE VIDEO: Simeone nakon prolaska u polufinale: 'Noć koja će uči u povijest kluba'

Hrvatska U 19 ReprezentacijaEuro U-19Wales
