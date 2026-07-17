Mišić otkrio očekuje li Bilićev poziv: 'Godine su samo broj. San mi je nastupiti za Hrvatsku'

Dinamo na svoj europski put kreće za četiri dana kada je na rasporedu prva utakmica drugog kola kvalifikacija za Ligu prvaka protiv švicarskog Thuna. Za RTL Sport govori kapetan modre momčadi, Josip Mišić.

Josipe, gotovo je sve spremno za službeni početak Modre sezone u kojoj krećete u obranu naslova, ali i novi pohod na Ligu prvaka. Pripreme ste odradili u sjajnom tonu, nije bilo velikih promjena - kako sada svlačionica diše?

"Momčad diše jako dobro. Iščekujemo tu utakmicu pretkola. Spremni smo. Pripreme su protekle u najboljem tijeku. Nema ozljeda i jedva čekamo."

Čuli smo izjavu trenera Marija Kovačevića koji je optimističan uoči početka sezone, no nakon generalke i remija protiv ukrajinskog doprvaka Cherkasyja ipak je rekao da momčadi nedostaje još malo mekoće. Na čemu se još bruse detalji?

"U fazi napada i obrane. Izlazak prema naprijed od golmana. Radimo na srednjem bloku, visokom presingu..."

Slijedi uvertira u sezonu – gostovanje kod švicarskog Thuna. Koliko je po vama to težak protivnik? Znamo da je Thun senzacionalno stigao do naslova prošle sezone, ali i da je nakon toga doživio određene promjene unutar momčadi.

"Ući iz druge lige i osvojiti naslov je ravno čudu. Ali, igrali smo i protiv slabijih ekipa pa imali problema. Nema mjesta prevelikom optimizmu, trebamo biti čvrsto na zemlji. Moramo pokazati na terenu da smo favoriti."

Čeka vas utakmica na umjetnoj travi, koliko je teško brzo se prilagoditi novoj podlozi? Dinamo je kroz povijest već znao slaviti na takvim terenima.

"Svi su igrali na umjetnoj travi. To neće biti problem."

Godinama ste vi na visokoj razini u modrom dresu, u domaćem nogometu, a nedavno smo čuli i lijepe riječi novog-starog izbornika Slavena Bilića na vaš račun. Kako ste vi to doživjeli?

"Pratio sam presicu izbornika. Svakom igraču je san igrati za državu. Godine su samo broj. San mi je nastupiti za svoju državu. Živim taj san i nadam se da će se on i ostvariti."

Pred nama je završnica Svjetskog prvenstva. Vaš presjek ovog prvenstva u SAD-u Meksiku i Kanadi? Pretpostavljamo da će većina igrača Dinama navijati za Španjolsku i Danija Olma. Jeste li se čuli s njime?

"Preferiram Španjolsku. Slali smo fotografije Olmu za pdoršku. Ima fizioterapeut njegov broj pa smo mu se javili."

Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr.