Dva vrhunska fenomena: Hrvatsku 12. kolovoza 2026. čeka prava svemirska predstava

U srijedu, 12. kolovoza 2026. godine, nebo iznad Hrvatske postat će pozornica za izvanredan astronomski događaj, rijetko poklapanje dvaju fenomena koji će zaljubljenicima u svemir, ali i potpunim laicima, pružiti noć za pamćenje. U samo nekoliko sati svjedočit ćemo spektakularnoj djelomičnoj pomrčini Sunca koja će se odigrati u samom sutonu, a odmah nakon toga, pod idealnim uvjetima, slijedi vrhunac meteorskog pljuska Perzeida, popularnih "Suza svetog Lovre". Bit će to večer u kojoj se spajaju vatreni ples Sunca i Mjeseca te blještavi tragovi svemirske prašine, nudeći prizor koji se ne propušta.

Vatreni srp na horizontu

Glavni događaj večeri započet će u kasnim poslijepodnevnim satima, kada će Mjesec započeti svoj prividni prelazak preko Sunca. Iako će potpuna pomrčina, prva vidljiva u kontinentalnoj Europi od 1999. godine, biti rezervirana za uski pojas preko Grenlanda, Islanda i sjeverne Španjolske, prizor iz Hrvatske bit će jednako dramatičan i vizualno zapanjujući. Ključna specifičnost ove pomrčine jest njezino vrijeme odvijanja - neposredno prije zalaska Sunca. To znači da nećemo vidjeti klasično pomračeno Sunce visoko na nebu, već ćemo promatrati kako se pretvara u sve tanji svjetleći srp dok tone prema zapadnom obzoru.

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Ova će pojava stvoriti iznimno fotogenične prizore, jer će Sunce pri zalasku, zbog optičke iluzije, izgledati veće nego inače, a njegov će djelomično zaklonjeni disk poprimiti duboke crvene i narančaste nijanse. Za promatrače u Hrvatskoj to znači da će moći svjedočiti samo prvom dijelu pomrčine, jer će Sunce zaći prije nego što Mjesec u potpunosti oslobodi njegov disk, čineći sam čin zalaska vrhuncem događaja.

Gdje i kada potražiti najbolji pogled?

Intenzitet pomrčine uvelike će ovisiti o geografskoj lokaciji. Najbolje uvjete za promatranje imat će stanovnici zapadnih dijelova Hrvatske, prvenstveno Istre i Kvarnera. U Puli će, primjerice, Mjesec u vrhuncu pomrčine prekriti čak 90 posto Sunčeva promjera. U Rijeci će prekrivenost iznositi impresivnih 88 posto, dok će u Zagrebu biti zaklonjeno oko 76 posto Sunčeva promjera. Što se krećemo istočnije i južnije, postotak će biti manji: u Osijeku će iznositi oko 65 posto, u Splitu 42 posto, a na krajnjem jugu, u Dubrovniku, Mjesec će prekriti oko 30 posto Sunca.

Kada počinje pomrčina Sunca?

Vremena početka i maksimuma pomrčine također se razlikuju. U Puli pomrčina počinje najranije, u 19:24, dok će u Zagrebu i Rijeci započeti oko 19:25. U Splitu prvi kontakt nastupa u 19:27, u Osijeku minutu kasnije, a u Dubrovniku u 19:29. Vrhunac pomrčine dogodit će se točno u trenutku zalaska Sunca za većinu lokacija, što jamči spektakularan prizor. U Zagrebu će se maksimum dogoditi u 20:17, upravo kad Sunce zalazi. U Splitu će Sunce zaći u 20:01, desetak minuta prije samog maksimuma pomrčine koji bi se dogodio da je Sunce još iznad obzora. Ključ uspješnog promatranja bit će pronalazak lokacije s čistim i neometanim pogledom prema zapadnom i sjeverozapadnom obzoru. Planinski vrhovi poput Učke, vidikovci u unutrašnjosti Istre poput Motovuna, ili zapadne obale otoka Cresa, Lošinja i Krka predstavljat će idealne točke za promatranje i fotografiranje zalaska vatrenog srpa iznad Jadrana.

Upozorenje: Sigurnost očiju na prvom mjestu!

Stručnjaci ne mogu dovoljno naglasiti koliko je opasno promatrati Sunce bez adekvatne zaštite. Nikada, ni pod kojim uvjetima, ne smije se gledati izravno u Sunce golim okom, kroz obične sunčane naočale, dalekozor ili teleskop bez posebnih solarnih filtera. Čak i kada je većim dijelom prekriveno Mjesecom ili nisko na horizontu, intenzitet Sunčeve svjetlosti može uzrokovati trenutačno i trajno oštećenje vida, pa čak i sljepoću. Za sigurno promatranje nužno je koristiti certificirane naočale za pomrčinu ili staklo za varenje (minimalne gustoće 14). Sigurna metoda je i projekcija, gdje se kroz malenu rupicu na kartonu slika Sunca projicira na drugu, bijelu podlogu.

Za one koji žele promatrati fenomen uz stručno vodstvo, Zvjezdarnica Zagreb organizirat će besplatan program koji započinje u 18 sati predavanjima i promatranjem kroz sigurne solarne teleskope, uz prijenos uživo potpune pomrčine iz Španjolske.

Nakon Sunca, na scenu stupaju zvijezde padalice

Kad pomračeno Sunce nestane s obzorja, nebeska predstava se nastavlja. Iste noći, s 12. na 13. kolovoza, svoj će vrhunac aktivnosti dosegnuti Perzeidi, najpoznatiji i jedan od najbogatijih meteorskih rojeva godine. Uvjeti za njihovo promatranje bit će gotovo savršeni. Budući da se pomrčina Sunca događa za vrijeme mladog Mjeseca, nebo će biti potpuno tamno, bez mjesečine koja inače svojim sjajem umanjuje vidljivost meteora. Daleko od gradskog svjetlosnog onečišćenja, promatrači će moći vidjeti i do stotinu meteora na sat.

Ovi brzi i često vrlo sjajni tragovi ostaci su kometa Swift-Tuttle, sitne čestice prašine i leda koje velikom brzinom ulaze u Zemljinu atmosferu i izgaraju, stvarajući prizor koji popularno nazivamo zvijezdama padalicama.

Foto: Pexels

Za promatranje Perzeida, poznatih i kao Suze sv. Lovre, nije potrebna nikakva oprema - dovoljno je pronaći mračnu lokaciju, udobno se smjestiti i strpljivo promatrati nebo, osobito nakon ponoći pa sve do zore.

Spoj velike djelomične pomrčine Sunca pri zalasku i kiše meteora pod tamnim nebom bez Mjeseca čini 12. kolovoza 2026. jednim od najzanimljivijih datuma za ljubitelje neba posljednjih godina. To je jedinstvena prilika da se u jednoj večeri dožive dva potpuno različita, a opet jednako fascinantna lica svemira.

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