Pod staklenom kupolom: Ambiciozni projekt za život na Mjesecu koji financira NASA

Ono što je desetljećima bilo rezervirano za znanstvenu fantastiku – kolonije pod staklenim kupolama na površini Mjeseca – uskoro bi moglo postati stvarnost. NASA je odobrila financiranje revolucionarnog projekta koji predviđa gradnju nastambi od lunarnog stakla, materijala izrađenog izravno od mjesečevog tla.

Projekt predvodi kalifornijska tvrtka Skyeports, a plan je iskoristiti čestice poznate kao lunarni regolit – materijal koji se nalazi na površini Mjeseca – kako bi se izgradile velike staklene kupole pod kojima bi astronauti mogli živjeti. Zamislite nešto poput kolonije na Marsu iz filma Marsovac Ridleyja Scotta iz 2015., samo što se ovdje radi o Mjesecu.

Od čega će graditi kupole na Mjesecu?

"Svemir me oduvijek fascinirao, a kako sam po struci arhitekt, imao sam priliku istražiti kako možemo graditi strukture na Mjesecu ili Marsu", rekao je direktor Skyeportsa, dr. Martin Bermudez, govoreći o ambicioznom projektu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Otkrio je kako je na ideju došao nakon što je saznao za lunarni regolit - prašinu, kamenje i mineralne čestice koje prekrivaju površinu Mjeseca - i zapitao se može li se iskoristiti za gradnju struktura.

"Isprva su mi rekli 'staklo je prekrhko, to će se slomiti', no onda sam se počeo konzultirati sa znanstvenicima i otkrio da se može prilagoditi i učiniti čvršćim od čelika", nastavio je. "Kontaktirao sam NASA-u prije gotovo dvije godine i ideja im se odmah svidjela."

Tim je od tada otkrio da je moguće koristiti lunarni regolit za stvaranje staklenih sfera, a testiranja su već rezultirala izradom minijaturnih verzija kupola kakve Bermudez jednog dana želi vidjeti na Mjesecu.

Kako bi se gradile kupole na Mjesecu?

Nakon slijetanja na Mjesec, astronauti bi prikupljali regolit koji sadrži staklotvorne silikate i unosili ga u specijalnu mikrovalnu pećnicu koja bi bila dopremljena ne Mjesec.

Pećnica bi potom "puhala" staklene mjehure, a Bermudez se nada da će ti mjehuri jednog dana postati domovi međuzvjezdanih gradova, piše LADbible.

Znanstvenici trenutno istražuju posebnu vrstu stakla izrađenu od polimera, koje bi omogućilo mjehurima da se sami obnavljaju i odolijevaju surovim uvjetima na mjesečevoj površini. Unutar strukture nalazit će se stambeni prostor u kojem će astronauti moći uzgajati vlastitu hranu te imati ugodan prostor za rad i odmor.

"Nikad nećemo moći u potpunosti replicirati Zemlju, ali ovo joj je prilično blizu - i možda ih jednog dana postavimo i u orbitu", dodao je Bermudez.

Skyeportsova ideja trenutačno se istražuje u sklopu NASA-inog programa Innovative Advanced Concepts (NIAC).

Ambiciozni planovi odvijaju se paralelno s NASA-inim programom Artemis, čiji je cilj uspostaviti stalnu ljudsku prisutnost na Mjesecu.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Poznati liječnik razotkriva mitove o perimenopauzi i menopauzi: 'Važno je pričati o tome'