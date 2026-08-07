FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UZ POMOĆ GRAĐANA /

Uhvaćen serijski piroman (73): U jednom danu izazvao pet požara u Istri

Uhvaćen serijski piroman (73): U jednom danu izazvao pet požara u Istri
×
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL/Ilustracija

Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca i mještana svi požari su ubrzo stavljen pod kontrolu

7.8.2026.
14:22
Hina
Ivo Cagalj/PIXSELL/Ilustracija
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Pulska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 73-godišnjakom koji je u istom danu izazvao čak pet požara na području Istre, te ga osumnjičila da je počinio pet kaznenih djela dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom.

Pet požara u jednom danu

Muškarca se sumnjiči da je 5. kolovoza oko 13 sati na području Marčane, između Malih Vareški i Krnice izazvao požar maslinika i šume pri čemu je izgorjelo oko 6700 m2 niskog raslinja, maslinika i šume.

Nakon pola sata je između mjesta Šegotići i Mali Vareški namjerno izazvao požar suhog raslinja u blizini suhozida uz cestu te je požar nošen vjetrom zahvatio oko 5000 m2 trave, suhog raslinja i šume.

Potom je oko 13,50 sati i 14 sati na zemljištu uz cestu Pavićini-Duga Uvala u dva navrata zapalio suho raslinje te je opožareno preko 1000 m2 trave i raslinja.

Na koncu, oko 18 sati na području Barbana između mjesta Foli i Rojnići, namjerno je izazvao požar suhe trave i niskog raslinja pri čemu je opožarena površina od oko 25 000 m2 trave i niskog raslinja.

Brza intervencija vatrogasaca i mještana

Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca i mještana svi požari su ubrzo stavljen pod kontrolu te je uklonjena opasnost za ljude i imovinu.

Policijski službenici su u suradnji s građanima prikupili operativna saznanja i u četvrtak, 6. kolovoza oko 13,20 sati uhitili 73-godišnjaka.

U sklopu kriminalističkog istraživanja obavljena je pretraga njegovog doma u kojem je pronađen upaljač i kanistar s gorivom. Osumnjičeni je u petak u jutarnjim satima uz kaznenu prijavu priveden u pritvorsku jedinicu PU istarske.

PiromanPožarPula
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike