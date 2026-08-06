Buknula vatra kod Vrgorca: U pomoć vatrogascima stigla dva kanadera
Vatrogasci uz pomoć zračnih snaga nastavljaju s gašenjem i pokušavaju spriječiti daljnje širenje požara
Požar je u četvrtak oko 15.30 sati izbio na području Zavojana kod zaseoka Bokšići, nedaleko od Vrgorca.
U gašenju sudjeluje šest vatrogasaca DVD-a Vrgorac s dvama vatrogasnim vozilima, a na požarište su upućena i dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415, piše Dalmatinski portal.
Ministarstvo obrane potvrdilo je angažman kanadera, dok zasad nema detaljnijih informacija o površini zahvaćenoj vatrom ni o tome jesu li ugroženi objekti.
Požar stavljen pod kontrolu
Požar je u međuvremenu stavljen pod kontrolu oko 18 sati uz pomoć dva kanadera i jednog air traktora. No, vatrogasci će dežurati na požarištu cijelu noć, doznaje se u DVD-u Vrgorac.
"Dojava o požaru zaprimljena je nešto iza 15 sati te su na teren izašli vatrogasci s vatrogasnim vozilima, iz zraka su im pomogla dva kanadera i jedan air traktor, a plamen nije ugrožavao kuće", rekao je Hini zapovjednik DVD-a Vrgorac Vinko Markotić.