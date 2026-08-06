FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POŽAR POD KONTROLOM /

Buknula vatra kod Vrgorca: U pomoć vatrogascima stigla dva kanadera

Buknula vatra kod Vrgorca: U pomoć vatrogascima stigla dva kanadera
×
Foto: Screenshot 'Facebook'/Vatrogasci - 193

Vatrogasci uz pomoć zračnih snaga nastavljaju s gašenjem i pokušavaju spriječiti daljnje širenje požara

6.8.2026.
17:37
Jaga KomazecHina
Screenshot 'Facebook'/Vatrogasci - 193
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Požar je u četvrtak oko 15.30 sati izbio na području Zavojana kod zaseoka Bokšići, nedaleko od Vrgorca.

U gašenju sudjeluje šest vatrogasaca DVD-a Vrgorac s dvama vatrogasnim vozilima, a na požarište su upućena i dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415, piše Dalmatinski portal.

Ministarstvo obrane potvrdilo je angažman kanadera, dok zasad nema detaljnijih informacija o površini zahvaćenoj vatrom ni o tome jesu li ugroženi objekti.

Požar stavljen pod kontrolu

Požar je u međuvremenu stavljen pod kontrolu oko 18 sati uz pomoć dva kanadera i jednog air traktora. No, vatrogasci će dežurati na požarištu cijelu noć, doznaje se u DVD-u Vrgorac.

"Dojava o požaru zaprimljena je nešto iza 15 sati te su na teren izašli vatrogasci s vatrogasnim vozilima, iz zraka su im pomogla dva kanadera i jedan air traktor, a plamen nije ugrožavao kuće", rekao je Hini zapovjednik DVD-a Vrgorac Vinko Markotić.

PožarVrgoracKanaderi
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike