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Što čeka nove svjetske prvake nakon osvajanja krune? Neće im biti nimalo lako

Što čeka nove svjetske prvake nakon osvajanja krune? Neće im biti nimalo lako
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Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Ako Engleska ne uspije, svjetske prvake pokušat će srušiti Hrvatska

20.7.2026.
9:27
Hina
AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
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Španjolska nogometna reprezentacija, koja će za dva mjeseca igrati s Hrvatskom u Ligi nacija, neporažena je u 38 službenih utakmica zaredom.

Pobjedom od 1-0 nad Argentinom u finalu Svjetskog prvenstva, odlučenom pogotkom Ferrana Torresa u produžetku, nadmašila je dosadašnji rekord Italije od 37 susreta.

Niz Španjolske traje od ožujka 2024. kada je u prijateljskoj utakmici u Londonu izgubila s 0-1 od Kolumbije. Nakon toga je "La Roja" ostvarila 29 pobjeda i devet remija, a seriju je zaključila najvećim mogućim uspjehom – osvajanjem svjetske titule.

Posebnu simboliku u ovom uspjehu ima 26-godišnji Ferran Torres. Napadač Barcelone bio je strijelac odlučujućeg pogotka u 106. minutu protiv Argentine, ali i ključni čovjek u prekidu talijanske serije nepobjedivosti.

Torres je, naime, u listopadu 2021. na stadionu San Siro u Milanu postigao dva pogotka u pobjedi Španjolske protiv Italije 2-1 u polufinalu Lige nacija. Tim je rezultatom prekinut povijesni niz "Azzurra" od 37 utakmica bez poraza, koji je bio najduži u povijesti reprezentativnog nogometa.

Sada će, pak, Engleska imati priliku srušiti španjolski niz 26. rujna u Londonu, u sklopu grupne faze Lige nacija. Ako ne uspije, to će tri dana kasnije pokušati Hrvatska na gostovanju u Španjolskoj. U skupini je još i Češka.

Svjetsko Prvenstvo 2026.španjolska Nogometna Reprezentacija
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