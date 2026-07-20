Što čeka nove svjetske prvake nakon osvajanja krune? Neće im biti nimalo lako
Ako Engleska ne uspije, svjetske prvake pokušat će srušiti Hrvatska
Španjolska nogometna reprezentacija, koja će za dva mjeseca igrati s Hrvatskom u Ligi nacija, neporažena je u 38 službenih utakmica zaredom.
Pobjedom od 1-0 nad Argentinom u finalu Svjetskog prvenstva, odlučenom pogotkom Ferrana Torresa u produžetku, nadmašila je dosadašnji rekord Italije od 37 susreta.
Niz Španjolske traje od ožujka 2024. kada je u prijateljskoj utakmici u Londonu izgubila s 0-1 od Kolumbije. Nakon toga je "La Roja" ostvarila 29 pobjeda i devet remija, a seriju je zaključila najvećim mogućim uspjehom – osvajanjem svjetske titule.
Posebnu simboliku u ovom uspjehu ima 26-godišnji Ferran Torres. Napadač Barcelone bio je strijelac odlučujućeg pogotka u 106. minutu protiv Argentine, ali i ključni čovjek u prekidu talijanske serije nepobjedivosti.
Torres je, naime, u listopadu 2021. na stadionu San Siro u Milanu postigao dva pogotka u pobjedi Španjolske protiv Italije 2-1 u polufinalu Lige nacija. Tim je rezultatom prekinut povijesni niz "Azzurra" od 37 utakmica bez poraza, koji je bio najduži u povijesti reprezentativnog nogometa.
Sada će, pak, Engleska imati priliku srušiti španjolski niz 26. rujna u Londonu, u sklopu grupne faze Lige nacija. Ako ne uspije, to će tri dana kasnije pokušati Hrvatska na gostovanju u Španjolskoj. U skupini je još i Češka.