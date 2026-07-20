Španjolci na krovu svijeta, a u Miamiju ispisana povijest u golijadi za pamćenje

Protekli sportski vikend donio je pregršt uzbuđenja, novih prvaka i povijesnih rekorda. Španjolska se popela na nogometni tron, Engleska i Francuska odigrale su jednu od najluđih utakmica u povijesti svjetskih prvenstava, Andrea Kimi Antonelli potvrdio je dominaciju u Formuli 1, dok su Sami Pajari i Daniel Merida stigli do prvih velikih naslova u svojim karijerama, pri čemu je mladi Španjolac slavio na hrvatskom tlu u Umagu.

Spektakl u Miamiju: Englezima bronca u utakmici s deset golova i kišom rekorda

Iako je utakmica za treće mjesto često u sjeni velikog finala, dvoboj Engleske i Francuske u Miamiju, koji je bio pod prijetnjom odgode zbog mogućnosti udara munje, pretvorio se u spektakl koji će se dugo pamtiti. Engleska je slavila sa 6:4 u utakmici koja je srušila brojne rekorde. Momčad Garetha Southgatea odigrala je furiozno prvo poluvrijeme, iskoristivši potpunu apatiju u francuskim redovima i na odmor otišla s nevjerojatnom prednošću od 4:0. Bio je to povijesni, u negativnom smislu, trenutak za Francusku. Posljednji put su na poluvremenu gubili s četiri gola razlike davne 1930. godine na prvom Svjetskom prvenstvu, kada su gubili 5:1 od Belgije.

No, u drugom poluvremenu na teren je izašla neka druga Francuska. Predvođeni Kylianom Mbappéom, aktualni viceprvaci svijeta su se vratili u igru. Mbappé je postigao dva pogotka, svoj prvi i treći francuski, čime je stigao do brojke od 22 gola na svjetskim prvenstvima u isto toliko nastupa. Time je prestigao Lionela Messija (21) i postao najbolji strijelac u povijesti Mundijala. S deset postignutih golova na ovom turniru, postao je tek četvrti igrač u povijesti s dvoznamenkastim brojem pogodaka na jednom prvenstvu, pridruživši se velikanima Sándoru Kocsisu, Justu Fontaineu i Gerdu Mülleru. Uz njega je briljirao i Michael Olise, koji je s dvije asistencije za Mbappéove golove stigao do sedam asistencija na turniru, nadmašivši Peléov rekord iz 1970. godine. Ipak, za potpuni preokret nije bilo snage. Bukayo Saka je svojim trećim golom kompletirao hat-trick, postavši tek četvrti Englez kojem je to uspjelo na SP-u. Točku na "i" lude večeri stavili su Dembélé i Jude Bellingham u sudačkoj nadoknadi za konačnih 6:4, rezultat kojim je postavljen novi rekord po broju golova u utakmici za treće mjesto.

Mirna krunidba Španjolske i drama u Formuli 1

'La Roja' drugi put na svjetskom tronu

Za razliku od dvoboja za broncu, finale na stadionu MetLife u New Jerseyju ponudilo je taktički opreznu i tvrdu utakmicu. Španjolska je po drugi put u svojoj povijesti postala svjetski prvak, svladavši Argentinu s 1:0 nakon produžetaka. U utakmici bez previše prilika, trenutak odluke dogodio se u 106. minuti kada je Ferran Torres iskoristio priliku i matirao argentinskog vratara za veliko slavlje Španjolaca.

Antonellijeva dominacija i Russellov bijes u Belgiji

Mladi talijanski vozač Andrea Kimi Antonelli nastavio je svoju impresivnu sezonu pobjedom na Velikoj nagradi Belgije. Vozač Mercedesa je s pole positiona stigao do svoje šeste pobjede u karijeri, završivši utrku ispred Charlesa Leclerca u Ferrariju. Ipak, dan za Mercedes nije bio savršen. Antonellijev momčadski kolega, George Russell, morao je odustati već u prvom krugu nakon sudara s Lewisom Hamiltonom. Russell je bio vidno frustriran. "Više ni ne osjećam razočaranje. Kada se događa ovako često, jednostavno se naviknete", izjavio je Britanac. Objasnio je kako je problem nastao zbog tehničkog kvara. "Baterija se iz nekog razloga nije napunila u prvom zavoju, pa sam na izlasku imao 35 posto manje snage. Zbog toga i problema s turbom nisam imao snage i na vrhu Eau Rougea bio sam na nula posto baterije. Iskreno, bilo je opasno." Hamilton je zbog izazivanja sudara kažnjen s pet sekundi.

Premijerna slavlja u Umagu i na estonskom makadamu

Mladi Španjolac Merida pokorio Istru

Hrvatska je ponovno bila domaćin sjajnog tenisa na Plava Laguna Croatia Openu u Umagu, a naslov je na kraju odnio 21-godišnji Španjolac Daniel Merida. U svom tek sedmom turniru na ATP Tour razini, Merida je stigao do svog prvog naslova u karijeri. U finalu je nakon tri seta (6:2, 5:7, 6:2) svladao Damira Džumhura iz Bosne i Hercegovine. Mladi Španjolac, koji sebe opisuje kao agresivnog igrača, a izvan terena kao opuštenog momka koji voli videoigre, pokazao je iznimnu mentalnu snagu nakon što je u drugom setu propustio servis za meč.

Pajarijeva finska rapsodija za prvu WRC pobjedu

Na Reliju Estonija, devetoj postaji Svjetskog prvenstva u reliju, ispisana je još jedna lijepa sportska priča. Finac Sami Pajari, vozač Toyote, stigao je do svoje prve pobjede u WRC karijeri. Pajari je odvozio reli za pamćenje, dominiravši od početka do kraja. Pobijedio je na 12 od 18 brzinskih ispita, uključujući nevjerojatan niz od devet uzastopnih pobjeda. "Ovo je nešto nevjerojatno! Možda još nisam ni svjestan što sam upravo učinio", rekao je emotivni Pajari nakon trijumfa koji ga je lansirao na treće mjesto u ukupnom poretku prvenstva.

Bio je to vikend koji je potvrdio da sport piše najljepše, najdramatičnije i najemotivnije priče, od nogometnih terena Amerike do prašnjavih cesta Estonije i teniskih terena u Istri.