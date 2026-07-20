Stručnjaci upozoravaju na trend koji osvaja svijet: 'To nije dodatak prehrani niti vitamin'

U američkoj vojsci testosterona ne smije nedostajati. Američki ministar obrane Pete Hegseth najavio je da će svi pripadnici oružanih snaga stariji od 30 godina jednom godišnje obavljati testiranje razine testosterona u sklopu redovitog liječničkog pregleda. Mlađi od 30 godina moći će se testirati dobrovoljno.

Poznata je činjenica da se razina testosterona s godinama prirodno smanjuje, a Hegseth smatra da će program pomoći vojnicima da ostanu na "samom vrhu ubojitosti". Ako liječnici procijene da je potrebna terapija, vojnici će sami odlučiti žele li prihvatiti nadomjesno liječenje testosteronom.

Iako američko Ministarstvo obrane smatra da bi testiranje moglo unaprijediti spremnost vojske, stručnjaci upozoravaju da rutinski probir svih muškaraca nema znanstvenu potporu.

"Kada gledate preporuke američkog urološkog društva, probir na niski testosteron u općoj populaciji muškaraca nema preporuku jer se nije pokazao troškovno učinkovitim. Teško je procijeniti koliko će ova mjera biti uspješna", kaže Robert Likić iz Zavoda za kliničku farmakologiju KBC-a Zagreb.

Struka upozorava na rizike terapije hormonima

Endokrinolozi upozoravaju da testosteron nije bezazlen preparat koji se može uzimati bez liječničkog nadzora.

"Testosteron je hormon. To nije dodatak prehrani niti vitamin. Njegovim lučenjem upravlja mozak. Kada ga unosimo izvana, organizam registrira višak i zaustavlja vlastitu proizvodnju, kao i funkciju testisa", upozorava endokrinologinja Davorka Herman Mahečić iz KBC-a Zagreb.

Takva uporaba može imati ozbiljne posljedice za zdravlje, osobito kod mladih muškaraca.

Istodobno s rastom interesa za testosteron raste i ilegalna trgovina anaboličkim steroidima. Carinska uprava i policija posljednjih mjeseci bilježe sve više zapljena.

U jednoj od najvećih akcija prošlog mjeseca u Zagrebu zaplijenjeno je oko 400 kilograma preparata, uključujući testosteron u ampulama i anaboličke steroide. Pošiljka je bila skrivena među više od tri tone druge robe.

"Takvi proizvodi prodaju se putem društvenih mreža i u teretanama. To nije tajna, nego javna tajna. Znate i naši ljudi idu u teretanu. I policija i policajci idu u teretanu i onda doznamo za takve stvari", kaže Ninoslav Babić iz Carinske uprave.

Društvene mreže potiču utrku za savršenim tijelom

Stručnjaci smatraju da su većoj uporabi steroida pridonijeli društvene mreže, influenceri i trend poznat kao looksmaxxing, koji promiče maksimalno poboljšanje fizičkog izgleda.

Fitness trener Krešimir Godeč procjenjuje da steroide koristi jedan do dva od deset rekreativnih vježbača, dok je njihov udio znatno veći među bodybuilderima i osobama koje žele ekstremnu mišićnu masu.

"Više nema pravila tko ih uzima. Koriste ih osobe od ranih dvadesetih pa sve do pedesetih godina", kaže.

Anabolički steroidi oponašaju djelovanje testosterona u organizmu. Vezuju se za receptore u stanicama, potiču sintezu proteina te povećavaju mišićnu masu, snagu i izdržljivost.

No, njihovo nekontrolirano uzimanje nosi ozbiljne zdravstvene rizike. Liječnici upozoravaju na povećan rizik od moždanog i srčanog udara, poremećaja masnoća u krvi, bolesti jetre te psihičkih promjena poput nervoze i agresivnosti.

Posebno zabrinjava utjecaj na plodnost mladih muškaraca jer dugotrajna uporaba može trajno narušiti funkciju testisa.

Iz Hrvatske organizacije za provjeru autentičnosti lijekova ističu da svaki legalni lijek ima jedinstveni identifikacijski kod koji se provjerava u europskom sustavu.

Kupnjom preparata preko društvenih mreža ili na crnom tržištu takva provjera ne postoji, zbog čega korisnici ne mogu znati kupuju li originalni lijek ili krivotvorinu.

Pad testosterona ne znači da treba posegnuti za hormonima

Velika međunarodna analiza koja je obuhvatila podatke 118.593 muškarca iz Izraela, SAD-a, Brazila, Finske i Danske pokazala je da su se prosječne razine testosterona od 1972. do 2019. godine smanjile za više od 50 posto, odnosno za više od jedan posto godišnje.

Foto: RTL Danas

Dok znanstvenici istražuju razloge tog trenda, liječnici poručuju da rješenje nije samoinicijativno uzimanje hormona, nego pregled i liječenje isključivo pod nadzorom stručnjaka.

U međuvremenu, uz pad razine testosterona raste i broj akcija protiv ilegalne trgovine steroidima. Protiv osobe povezane s nedavnom zaplijenjenom pošiljkom teškom gotovo pola tone podnesena je kaznena prijava.