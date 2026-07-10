Jesu li za mršavljenje bolje tablete ili injekcije? Evo što sve točno trebate znati

Razmišljate o korištenju lijekova za mršavljenje? Nova velika studija mogla bi vam pomoći da odlučite koja je opcija najbolja za vas, nakon što je ovog tjedna u Velikoj Britaniji postao dostupan prvi takav lijek u obliku tablete.

Posljednjih nekoliko godina svjedočimo meteorskom porastu popularnosti injekcija za mršavljenje, koje milijuni ljudi diljem svijeta koriste u borbi protiv debljine i dijabetesa. Ovi lijekovi, poznati kao agonisti GLP-1, oponašaju istoimeni hormon koji se u tijelu oslobađa nakon obroka, šaljući mozgu signal da smo siti. Kao rezultat toga, smanjuju apetit pacijenta i usporavaju probavu, što u kombinaciji sa zdravom prehranom i vježbanjem pomaže u značajnom gubitku tjelesne težine.

Veliki nedostatak dosad bila je činjenica da se lijekovi moraju primjenjivati tjednom injekcijom, što je neugodno za sve one koji imaju strah od igala. No, to se promijenilo dolaskom prve tablete za mršavljenje na britansko tržište, a ljekarne već očekuju golemu potražnju.

Iako tableta nudi očite prednosti, postavlja se ključno pitanje: je li doista učinkovitija od injekcije? Znanstvenici su proveli opsežnu analizu kako bi pronašli odgovor.

Studija otkrila ključne razlike

U časopisu British Medical Journal (BMJ) objavljena je analiza čak 262 različite studije koje su obuhvatile više od 99.000 pacijenata koji su koristili lijekove za mršavljenje, a otkrića su vrlo zanimljiva. Istraživanje je pokazalo da lijek Mounjaro (tirzepatid) dovodi do najvećeg gubitka masnog tkiva, s prosjekom od 25,7 posto, ali istovremeno i do najvećeg gubitka nemasne tjelesne mase, poput mišića, od 8,3 posto.

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Kada se promatra ukupan gubitak tjelesne težine tijekom jedne godine, injekcija Mounjaro također je na prvom mjestu s prosječnih 19,9 posto. Time je uvjerljivo nadmašila tabletu Wegovy, kod koje gubitak iznosi 10,9 posto. Među ostalim lijekovima ističe se i CagriSema, nova injekcija proizvođača Novo Nordisk koja još čeka odobrenje, dok lijek fentermin-topiramat, iako dostupan u Americi, nije odobren za korištenje u Europi.

Nije sve u gubitku kilograma

Iako je injekcija Wegovy možda "poražena" u utrci za najveći gubitak težine, studija je otkrila druge važne prednosti ovog lijeka. Pokazalo se da je to jedini od analiziranih lijekova koji je povezan s manjim rizikom od srčanog udara za 28 posto, zatajenja srca za 57 posto te manjim rizikom od smrti od bilo kojeg uzroka za 19 posto.

Ipak, autori studije naglašavaju da su klinička ispitivanja imala relativno kratko razdoblje praćenja. To znači da se dugoročna sigurnost, utjecaj na kvalitetu života te učinci na organe poput srca i bubrega još ne mogu u potpunosti procijeniti. Također je utvrđeno da nijedan od lijekova nije pokazao klinički važna poboljšanja u kvaliteti života pacijenata niti je uvjerljivo smanjio rizik od zatajenja bubrega, piše Lad Bible.

Pojava tablete svakako je prekretnica koja nudi praktičniju alternativu onima kojima su injekcije predstavljale prepreku. Očekuje se da će tableta Wegovy u Europi biti dostupna najranije u drugoj polovici 2026. godine.

Stručnjaci sve više naglašavaju kako je debljina kronična bolest koja zahtijeva dugotrajno liječenje, slično kao povišeni krvni tlak. Prekid terapije često dovodi do povratka izgubljenih kilograma, zbog čega je važno imati održive i dostupne opcije. Izbor između tablete i injekcije na kraju ovisi o individualnim prioritetima i ciljevima, ali i o preporuci liječnika koji može procijeniti sve prednosti i potencijalne rizike za svakog pacijenta.

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