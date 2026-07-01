Probala novu tabletu za mršavljenje i otkrila neočekivani učinak: Evo kad stiže u EU

Sharon Vickers, 46-godišnjakinja koja se godinama borila s prekomjernom težinom, bila je među prvim ljudima na svijetu koji su isprobali novu tabletu za mršavljenje Wegovy. Njezino iskustvo otkriva nevjerojatnu moć ovog lijeka, ali i neočekivanu stranu koja ju je natjerala da promijeni pristup - tableta joj je, naime, do te mjere potisnula apetit da je ponekad jednostavno zaboravljala jesti.

Od operacije do revolucionarne tablete

Sharon je prošla dugu i iscrpljujuću borbu. Nakon što je godinama bezuspješno pokušavala smršavjeti, u siječnju 2025. podvrgnula se operaciji smanjenja želuca. Taj joj je zahvat pomogao da izgubi 33 kilograma, no nakon početnog uspjeha, napredak je stao. Unatoč svim naporima, vaga se zaustavila i njezina težina kretala se između 85 i 87 kilograma.

"Nažalost, postojao je limit u kilogramima koje sam mogla izgubiti, jednostavno sam stala", ispričala je Sharon. U potrazi za rješenjem, počela je istraživati lijekove iz skupine GLP-1 agonista, koji su postali globalni fenomen. Međutim, injekcije, koje su tada bile jedina opcija, predstavljale su dvije velike prepreke.

"Cijena injekcija za mršavljenje bila je previsoka za mene. A i sama pomisao da si moram davati injekciju, mislim da to ne bih mogla. Ipak, prvenstveno je cijena bila faktor koji me zaustavio", objasnila je.

Upravo tada pojavila se nova prilika. Kada je na tržište stigla oralna verzija lijeka Wegovy, Sharon je bila među prvima koji su je odlučili isprobati. Platila je za 30-dnevnu zalihu i ponovno počela gubiti na težini, piše Mirror.

'Apetit je nestao, zaboravljala sam jesti'

Sharon je započela s dozom od 1,5 miligrama, a u travnju ju je povećala na 4 miligrama, nakon što je primijetila da niža doza više ne djeluje. Učinak je bio dramatičan. Lijek je, kako kaže, toliko potisnuo njezin apetit da je često zaboravljala na obroke.

"Značajno mi je suzbio apetit i gubila sam oko kilogram tjedno. Desetog dana primijetila sam da uopće ne jedem puno i da se prebrzo zasitim, a iskreno, to nije bilo ono što sam htjela", rekla je Sharon. Njezin cilj nije bio potpuno prestati jesti, već utišati takozvanu "buku hrane" u glavi i uspostaviti kontrolu nad porcijama.

Zbog toga je odlučila prilagoditi terapiju. Počela je uzimati tabletu svaki drugi dan sve dok 17. svibnja 2026. nije dosegla svoj cilj od 79 kilograma. Nakon toga je postupno smanjivala dozu, da bi se 27. svibnja u potpunosti skinula s lijeka.

Revolucija u tableti i upozorenja stručnjaka

Wegovy, čija je djelatna tvar semaglutid, pripada novoj generaciji lijekova koji oponašaju prirodni hormon GLP-1. Taj se hormon oslobađa u crijevima nakon jela i mozgu šalje signal sitosti. Rezultat je smanjen apetit i usporavanje probave, što dovodi do značajnog gubitka težine. Pojava oralne verzije predstavlja prekretnicu za pacijente koji zaziru od injekcija. Očekuje se da će tableta u Europskoj uniji biti dostupna u drugoj polovici 2026. godine.

Iako iskustva poput Sharoninog zvuče ohrabrujuće, stručnjaci pozivaju na oprez. Ovi lijekovi nisu "čarobni štapić" i nose rizik od nuspojava, od probavnih smetnji poput mučnine i povraćanja, do ozbiljnijih stanja poput gastropareze, odnosno paralize želuca. Također, istraživanja upozoravaju na značajan gubitak mišićne mase tijekom terapije te na činjenicu da se nakon prestanka uzimanja lijeka većina izgubljenih kilograma vraća. To potvrđuje i Sharonina trenutna borba.

"Sada sam u fazi održavanja i pokušavam to bez GLP-1, što nije lako. Žudnje i iskušenja su glasni", priznala je. "No, i dalje vježbam šest dana u tjednu s nevjerojatnim trenerom i znam da se uvijek mogu vratiti na Wegovy tabletu ako zatreba."

Sharon se danas osjeća fantastično. "Osjećam se sjajno, kao potpuno druga žena", kaže. "Istrčala sam dva polumaratona i mogu s pouzdanjem reći da sam ponosna na to tko sam i koliko sam daleko stigla. Stvari o kojima sam nekoć samo sanjala sada su dio mog života."

Njezina priča snažan je podsjetnik da su novi lijekovi za mršavljenje moćan alat u borbi protiv pretilosti, koja je danas prepoznata kao kronična bolest. Ipak, oni zahtijevaju odgovoran pristup, promjenu životnih navika i obavezan liječnički nadzor kako bi njihova korist nadmašila potencijalne rizike.

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