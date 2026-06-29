Ne djeluje dijeta isto na svakoga. Kako smršavjeti i kakav plan prehrane izabrati

Postoji pregršt dijeta za mršavljenje koje funkcioniraju na različite načine, od smanjenja unosa kalorija i masnoća do izbacivanja ugljikohidrata ili suzbijanja gladi. Iako se svaka od njih reklamira kao savršeno rješenje, odabir one prave može biti priličan izazov. Činjenica je da univerzalna ili "čudotvorna" dijeta ne postoji te da ono što donosi rezultate jednoj osobi, kod druge uopće ne mora djelovati.

Dr. sc. Jen Carter, savjetodavna i sportska psihologinja, izvanredna profesorica Medicinskog centra Wexner Sveučilišta Ohio State, za health.osu.edu objasnila je da su istraživanja pokazala da 95 posto osoba na dijeti na kraju vrati izgubljenu težinu unutar dvije godine. Dijete s ograničenjem kalorija su dobar alat za brzo skidanje kilograma, ali se pokazuju iznimno neučinkovitima kada tu novu težinu treba dugoročno zadržati.

Zašto dijete ne funkcioniraju dugoročno?

"Kada dijete ne uspiju, to nije samo zbog nedostatka snage volje ili moralnog karaktera osobe. Naša tijela su programirana za preživljavanje i tumače manju dostupnost energije kroz dijete kao prijetnju preživljavanju. Stoga naša tijela reagiraju na nedostatak kalorija protumjerama koje uključuju metaboličke, hormonalne i neurološke promjene koje nadjačavaju snagu volje", rekla je.

Ograničavanje kalorija može dovesti do sporijeg metabolizma, povećanja hormona gladi (grelin) i smanjenog hormona sitosti (leptin). Ne samo da se osjećate gladnije, već je i manja vjerojatnost da ćete se osjećati sitima ili zadovoljnima onim što jedete. To obično povećava preokupaciju uma hranom i povećava aktivnost u centru za nagrađivanje u mozgu kada konzumiramo hranu s visokim udjelom kalorija.

Neki od nas, također, imaju genetske faktore rizika koji reagiraju na ograničenje hrane prejedanjem. Za neke ljude prejedanje je izravna posljedica dijete. Prejedanje ne samo da smanjuje samopoštovanje i osjećaj kontrole nad vlastitim životom, već ovaj odgovor na dijetu često dovodi i do toga da osobe na dijeti završe s većom težinom nego prije nego što su započele dijetu, tzv. jo-jo efekt.

"Često savjetujem da se pojedinci sastanu s registriranim dijetetičarom kako bi razvili održive planove prehrane koji odgovaraju njihovim jedinstvenim potrebama, umjesto da slijede restriktivni plan prehrane koji nije posebno osmišljen za njih. Prehrana nije koncept 'jedno rješenje za sve'", istaknula je dr. Carter.

"Napravite male, održive promjene koje odgovaraju vašim individualnim životnim okolnostima kako biste zaštitili svoj metabolizam i doveli do poboljšanja zdravlja koje ćete vjerojatnije održati", dodala je.

Koja dijeta je najefikasnija?

Prije nego što započnete program mršavljenja, razgovarajte sa svojim liječnikom. Zajedno možete proći kroz svoje zdravstvene probleme i lijekove koje uzimate, a koji bi mogli utjecati na vašu težinu. Također, možete zatražiti savjet o tome kako sigurno vježbati. To je važno ako imate zdravstvenih ili fizičkih problema ili bolova pri svakodnevnim zadacima. Također, liječnik bi vas mogao povezati s grupama za podršku mršavljenju ili vas uputiti registriranom dijetetičaru, piše Mayo Clinic.

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Kao što smo već spomenuli ne postoji, najefikasnija, "čudotvorna" ili univerzalna dijeta koja će donijeti izvrsne rezultate mršavljenja svima, jer ono što je učinkovito za jednu osobu, za drugu uopće ne mora djelovati.

Kako odabrati pravu dijetu za vas?

Razmislite o svom načinu života i ciljevima mršavljenja te odaberite plan koji možete prilagoditi svojim potrebama.

Prije nego što započnete program mršavljenja, razmislite o:

Dijetama koje ste isprobali. Što vam se kod njih svidjelo ili nije? Jeste li se uspjeli pridržavati dijeta? Što je funkcioniralo, a što nije? Kako su se vaše tijelo i um osjećali tijekom dijeta?

Što preferirate. Preferirate li samostalno provoditi program mršavljenja ili želite podršku grupe? Ako volite grupnu podršku, preferirate li online podršku ili osobne sastanke?

Vašem kućnom budžetu. Neki programi mršavljenja traže od vas da kupite dodatke prehrani ili obroke, posjetite klinike za mršavljenje ili prisustvujete sastancima podrške. Odgovara li cijena vašem budžetu?

Drugim stvarima koje bi mogle utjecati na vaše izbore. Imate li zdravstveno stanje poput dijabetesa, bolesti srca ili alergija? Igra li vaša kultura, religija ili etnička pripadnost ulogu u vašem izboru hrane?

Primamljivo je povjerovati u obećanja o brzom i nevjerojatnom gubitku težine. Ali spor i stalan program je jednostavniji za održavanje. I često dugoročno nadmašuje brzi gubitak težine. Mnogi stručnjaci predlažu da cilj bude gubitak od 0,2 do 0,9 kilograma tjedno.

Formula za uspješno mršavljenje

Uspješan gubitak težine zahtijeva dugoročnu predanost zdravim promjenama načina života u prehrani, vježbanju i ponašanju. Na primjer, važno je:

Uglavnom jesti hranjive namirnice koje su u prirodnom stanju ili lagano prerađene.

Imati više tjelesne aktivnosti i manje sjediti.

Pratiti što jedete i koliko se krećete.

Postaviti dnevne ciljeve kako biste ostali inspirirani.

Obavezno odaberite plan mršavljenja s kojim možete živjeti. Potražite ove četiri značajke:

1. Raznolikost

Raznolik plan uključuje hranu iz svih glavnih skupina namirnica poput povrća, voća, cjelovitih žitarica, mliječnih proizvoda s niskim udjelom masti, nemasnih izvora proteina te orašastih plodova i sjemenki.

Raznolik plan vam, također, omogućuje da s vremena na vrijeme pojedete omiljenu poslasticu ako želite. Plan bi trebao uključivati ​​hranu koju možete pronaći u lokalnoj trgovini i koju volite jesti, ali ograničite alkohol, slatka pića i slatkiše s visokim udjelom šećera. Kalorije u tim namirnicama ne osiguravaju dovoljno hranjivih tvari.

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2. Uravnoteženost

Vaš plan bi trebao uključivati ​​pravu količinu hranjivih tvari i kalorija. Riskantno je jesti velike količine neke hrane, drastično smanjiti kalorije ili prestati jesti cijele skupine namirnica. Sigurne i zdrave prehrane ne zahtijevaju velike količine vitamina ili dodataka prehrani.

3. Treba vam se sviđati

Plan bi trebao uključivati ​​hranu koju volite i koju biste uživali jesti cijeli život. Ako vam se ne sviđa hrana koje je u planu, vjerojatno se nećete pridržavati njega. To vrijedi i ako plan previše ograničava vaš izbor hrane ili ako postane dosadan. To dugoročni gubitak težine čini manje vjerojatnim.

4. Tjelesnu aktivnost

Vaš plan mršavljenja trebao bi uključivati ​​tjelesnu aktivnost. Vježbanje u kombinaciji s manjim unosom kalorija može vam pomoći da ubrzate gubitak težine.

Vježbanje je, također, dobro za zdravlje. Može pomoći u suzbijanju gubitka mišića koji se događa kada topite kilograme, a nakon što smršavite, vježbanje vam može pomoći da održite zdravu težinu.

Ključevi uspjeha u mršavljenju

Uspješno mršavljenje zahtijeva dugoročne promjene u prehrambenim navikama i tjelesnoj aktivnosti. To znači da morate pronaći pristup mršavljenju koji možete prihvatiti doživotno. Vjerojatno nećete zadržati izgubljenu težinu ako prekinete dijetu i vratite se starim navikama.

Uravnotežene dijete poput mediteranske, DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) i Mayo Clinic usmjerene su na cjelovitu hranu i dugoročnu održivost bez strogih zabrana.

Povremeni post (metode 16/8 ili post svaki drugi dan) temelji se na vremenskom ograničavanju unosa hrane zbog poticanja sagorijevanja masnoća i lakše kontrole kalorija. No, ova dijeta bi mogla biti teška za pridržavanje tijekom vremena.

Postoje i mnoge druge dijete, no one nisu raznolike, već imaju naglasak na određenim skupinama namirnica, dok se druge izbjegavaju.

Dijete koje vas ostavljaju s osjećajem uskraćenosti ili gladi mogu vas natjerati da odustanete. Mnoge dijete za mršavljenje ne usredotočuju se na trajne promjene načina života. Dakle, čak i ako smršavite, kilogrami se mogu brzo vratiti nakon što prestanete s dijetom.

Vjerojatno ćete uvijek morati pomno pratiti svoju težinu. Ali kombinacija zdravije prehrane s više aktivnosti najbolji je način za gubitak težine i održavanje iste. Također ćete poboljšati svoje cjelokupno zdravlje.

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