Istopila 22 kilograma uz lijek za mršavljenje: 'Nemojte žuriti s povećavanjem doza'

Jade Martin nadala se da će joj popularni lijek za mršavljenje pomoći izbjeći zdravstvene probleme, no neočekivana nuspojava ostavila ju je prikovanu za krevet s paralizirajućom tjeskobom.

Ova majka i kućanica iz Ujedinjenog Kraljevstva započela je putovanje gubitka kilograma u siječnju 2025. godine, nakon što ju je cjeloživotna borba s težinom dovela do rizika od gestacijskog dijabetesa.

Početni uspjeh i neočekivani preokret

Tada 34-godišnja Jade, nakon savjetovanja s liječnikom obiteljske medicine, dobila je recept za lijek Mounjaro, koji se primarno koristi za liječenje dijabetesa, ali se često propisuje i za pomoć pri mršavljenju te regulaciji razine inzulina.

Tjednima je bilježila sjajan napredak. Krenuvši s težinom od otprilike 102 kilograma, u deset mjeseci uspjela je izgubiti čak 22 kilograma. Međutim, njezino pozitivno iskustvo doživjelo je dramatičan preokret kada je u ožujku 2025. godine, slijedeći standardni i preporučeni raspored, odlučila povećati dozu s 2,5 miligrama na pet miligrama.

Gotovo preko noći, upala je u stanje depresije i neprestane tjeskobe. Često je ležala budna noću s ubrzanim mislima i osjećajem stezanja u prsima, što su klasični znakovi stalne, tinjajuće panike.

"Imala sam jako malo energije, a tjeskoba se toliko pojačala da sam je mogla fizički osjetiti u prsima. To mi je utjecalo na san jer sam bila toliko anksiozna, osjećala sam se kao da proživljavam pravu depresiju", opisala je mučno iskustvo.

Borba s nuspojavama i povratak na staro

Liječnik joj je smanjio dozu natrag na 2,5 miligrama i na toj je razini ostala sve do srpnja 2025. godine. Tada je ponovno pokušala prijeći na višu dozu, nadajući se da su nuspojave bile jednokratan slučaj, a depresija i anksioznost vratile su se punom snagom. Tek kada se ponovno vratila na dozu od 2,5 miligrama, simptomi su se povukli, piše Daily Mail.

"Zbog toga sam bila jako plačljiva, to nije bilo dobro stanje. Izgubila bih fokus, kao da ste u crnom oblaku i ne možete vidjeti ništa izvan njega", rekla je.

Kao i milijuni ljudi koji trenutno uzimaju Mounjaro ili sličan lijek iz skupine GLP-1 agonista poput Zepbounda, Ozempica i Wegovyja, Martin je za njegove prednosti čula putem društvenih mreža i od prijatelja.

Kako Mounjaro funkcionira?

Mounjaro oponaša dva hormona koja se prirodno proizvode u tijelu, GIP i GLP-1. Oni signaliziraju mozgu da ste siti, usporavaju pražnjenje želuca i pomažu tijelu da oslobađa inzulin samo kada šećer u krvi poraste.

Rezultat je osjećaj sitosti koji traje duže, što dovodi do manjeg unosa hrane, dok tijelo učinkovitije prerađuje hranu. Dok joj je niža doza pomogla donositi zdravije odluke i držati apetit pod kontrolom, viša doza joj je gotovo u potpunosti uništila apetit, pretvarajući svaki obrok u naporan zadatak.

"Cijelo moje putovanje bilo je usmjereno na popravljanje odnosa s hranom, a na dozi od pet miligrama to jednostavno nisam mogla. Prisiljavala sam se jesti, a jela sam vrlo malo", dodala je.

Mentalno zdravlje je na prvom mjestu

Sada, kada se trajno vratila na nižu dozu od 2,5 miligrama, Martin kaže da se ponovno osjeća kao stara ona: puna energije, motivirana i više nije zarobljena pod crnim oblakom depresije. Priznaje da je njezin napredak sporiji od prosjeka, no to je ne zabrinjava.

"Mnogi ljudi gube kilogram i pol do dva tjedno i vrlo brzo mršave. Moje putovanje nije takvo, ja gubim oko pola kilograma tjedno. Mnogi to smatraju sporim, ali nije, to je zdravi tempo", izjavila je. Zdravstvene organizacije definiraju sigurnu i održivu stopu mršavljenja kao gubitak od pola do jednog kilograma tjedno, što je povezano s boljim dugoročnim uspjehom.

Njezin savjet drugima je jasan. "Nemojte žuriti s povećavanjem doza. Znam da liječnici preporučuju povećanje svaka četiri tjedna, ali ako vam niža doza i dalje djeluje, nema potrebe za povećanjem. Glad je normalan osjećaj, morate naučiti živjeti s tim. Morate se osjećati ugodno s hranom i gladi jer postoji život i nakon lijeka".

Njezina poruka je snažna: "Nikakav gubitak kilograma nije vrijedan tog osjećaja, moje mentalno zdravlje uvijek će biti na prvom mjestu".

Ovo je samo još jedna priča koja služi kao podsjetnik da lijekove ne bismo smjeli uzimati na svoju ruku, već isključivo uz stručnu medicinsku pomoć.

