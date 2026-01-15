Neki liječnici ozbiljno su skeptični prema injekcijama za mršavljenje: 'To je lažni sjaj'

Jesu li injekcije za mršavljenje čudotvorno rješenje za milijune ljudi koji se ne mogu nositi s viškom kilograma konvencionalnim metodama? Ili su tek kratkoročno rješenje prepuno nuspojava čiji pravi razmjer još ni ne naslućujemo? Unatoč velikoj pompi koja okružuje ove lijekove, sve je više liječnika koji vjeruju u ovo drugo.

Prošlog je tjedna najveća studija te vrste objavljena u časopisu BMJ otkrila da će osobe koje koriste agoniste GLP-1, što je krovni naziv za brendove poput Mounjara i Wegovyja, vjerojatno vratiti svu težinu koju su izgubile unutar osamnaest mjeseci od prestanka uzimanja injekcija. To je brže od onih koji su smršavjeli bez njihove pomoći. Bilo kakve kardiovaskularne koristi koje su postigli, poput poboljšanog kolesterola, također su nestale.

Gotovo istovremeno s objavom ovih vijesti, izlazi i nova knjiga dvoje liječnika čiji skepticizam prema injekcijama za mršavljenje izaziva ozbiljne reakcije. Dr. Paul Barrington Chell i dr. Monique Hope-Ross, istaknuti stručnjaci za metaboličko zdravlje, specijalnost koja se bavi faktorima rizika za srčane bolesti, dijabetes tipa 2 i moždani udar, nimalo nisu iznenađeni nalazima Sveučilišta u Oxfordu. Štoviše, tvrde da je situacija za one koji koriste injekcije još gora nego što istraživanje pokazuje.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Opasnost injekcija za mršavljenje

Problem nije samo u tome što ljudi vraćaju kilograme, ističu oni, već u sastavu tih vraćenih kilograma. Studije sugeriraju da između 25 i 60 posto gubitka težine postignutog injekcijama otpada na čistu mišićnu masu, dok će se kilogrami koji se vrate sastojati isključivo od masti.

"Izgubljene mišiće nećete vratiti", tvrdi dr. Barrington Chell. "Vaša masna masa raste, a mišićna masa se smanjuje. A to je vrlo zastrašujuća pomisao."

To nije jedina zastrašujuća misao koju su iznijeli u njihovoj novoj knjizi, "Beyond Weight-Loss Jabs", koja s bespoštednim detaljima objašnjava kako točno ovi lijekovi djeluju, ali i zašto ne djeluju. Ovaj bračni par, s medicinskim karijerama dugim četiri desetljeća, postao je najglasniji dio struke koji izražava zabrinutost zbog lijekova za mršavljenje.

Foto: Shutterstock

Kako injekcije za mršavljenje djeluju?

Njihova knjiga mijenja način na koji smo dosad razmišljali o injekcijama. Primjerice, tko je znao da mučnina, koju osjeća i do 70 posto korisnika, nije toliko nuspojava koliko znak da lijek djeluje tako što odgađa pražnjenje želuca? I da se sadržaj želuca zbog toga doslovno "kompostira", kako tvrde.

Nakon normalnog obroka, želudac se može isprazniti za dva do četiri sata, kaže dr. Hope-Ross, no kod osoba na injekcijama, "devet sati nije neuobičajeno".

"Ljudi se žale na podrigivanje po sumporu jer im se u želucu odvija proces kompostiranja", kaže dr. Barrington Chell, čiji mu je prijatelj gastroenterolog nedavno rekao da želuci osoba na GLP-1 agonistima često izgledaju kao kante za smeće, "puni trule hrane, mulja i blata".

Tko je znao i da je "jedini način" da se ispravi tipična atrofija mišića uzrokovana injekcijama za mršavljenje vježbanje snage, poput dizanja utega, tri puta tjedno i to tijekom osamnaest mjeseci? No, ima li itko zaista energije za to kad tjednima nije pojeo pošten obrok? Dr. Hope-Ross sumnja u to, a njezin suprug je još pesimističniji. "Ne vjerujem u to da možete nadomjestiti to tkivo", kaže on.

Nuspojave injekcija za mršavljenje

Izvještaji o ispijenom i iscrpljenom "Ozempic licu" daleko su od izmišljotine, dodaje on, a korisnici otkrivaju "bore na licu jer je velik dio mišića nestao". "Svi mišići lica počinju se smanjivati. Izgledaju kao da boluju od raka. Kao liječnici, pogledamo ih i kažemo: 'Evo još jedne osobe na injekcijama.'"

Foto: Shutterstock

Tu je i osteopenija, odnosno smanjena gustoća kostiju, koja može dovesti do osteoporoze te povećanog rizika od padova i prijeloma. "Kako, zaboga, nadomjestiti kost?", pita se on. "To je užasna situacija." Što se tiče budućnosti, jednostavno još nema dovoljno podataka. "Nema dokaza da će završiti u invalidskim kolicima sa smrskanom kralježnicom", kaže dr. Hope-Ross. "Ali strahujemo da bi se to moglo dogoditi."

Iako je "vizualno impresivan", gubitak težine pomoću GLP-1 agonista ne rješava temeljni uzrok pretilosti, objašnjavaju. "To je lažni sjaj", kaže dr. Barrington Chell, jer mršavost nije isto što i zdravlje bez popravka stanica. Rješenje koje par nudi u knjizi nije lijek, već prehrana s visokim udjelom masti i niskim udjelom ugljikohidrata, uz povremeni post.

Novi rizici izlaze na vidjelo

Dok se knjiga pripremala za tisak, pojavio se "tsunami" novih nuspojava o kojima korisnici izvještavaju na internetu, od kožnih osipa do herpesa zostera. Zatim je tu i utjecaj na raspoloženje. Iako nema dokaza da uzrokuju depresiju, istraživanje iz 2024. u časopisu Pharmaceuticals pronašlo je 230 izvještaja o takvim epizodama povezanima s GLP-1 lijekovima između 2018. i 2023. godine.

Liječnici također upozoravaju na rijetko, ali ozbiljno stanje oka nazvano nearterijska anteriorna ishemijska optička neuropatija (NAION), koje je statistički značajno povezano s osobama na injekcijama. Radi se o začepljenju krvne žile koja opskrbljuje vidni živac, što je zapravo moždani udar u oku, a može dovesti do potpunog, crnog sljepila, piše Daily Mail.

Proizvođači ustraju na sigurnosti lijekova

S druge strane, proizvođači stoje iza svojih proizvoda. Glasnogovornik tvrtke Novo Nordisk, proizvođača Wegovyja, izjavio je da su GLP-1 lijekovi "dio dugoročnog pristupa upravljanju kroničnom bolešću poput pretilosti" i da su "dokazali sigurnost u kliničkim ispitivanjima". Slično je poručila i tvrtka Eli Lilly, proizvođač Mounjara, naglašavajući da im je sigurnost pacijenata glavni prioritet.

Ipak, bračni par liječnika ne želi da ih se doživljava kao moralne autoritete, već jednostavno kao stručnjake koji znaju kako ostati vitki i, što je ključno, zdravi. "Pokušavamo biti što zdraviji i dijeliti tu poruku s drugim ljudima", kaže dr. Hope-Ross. "Govorimo vam istinu."

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Ivana Kalogjera o osobnoj borbi i radu u udruzi: 'Krpamo rupe u sustavu, a novac ne pada s neba'